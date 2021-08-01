Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на западе Крыма в начале августа

Симферополь, 1 августа. Синоптики в Крыму предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западной части Крыма. Такая ситуация прогнозируется на 2–4 августа.

В республике с 30 апреля действует особый противопожарный режим. Людям запрещено посещать лесные зоны.

В Турции никак не могут справиться с лесными пожарами. Огонь подступил к жилому сектору. Отдыхающим приходится покидать отели, соглашаясь на эвакуацию. Некоторые в панике забывают свои вещи, им приходится возвращаться, сообщал сайт 360tv.ru.