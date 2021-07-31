В Севастополе сотрудники МЧС избавили ребенка от тесного кольца

Севастополь, 31 июля. Сотрудники регионального ГУ МЧС пришли на помощь маленькой девочке. Накануне она надела на палец кольцо и не смогла снять его самостоятельно.

Родители пострадавшей также не смогли освободить ее от тесного кольца и обратились за помощью к спасателям. Брат школьницы привел родственницу в первую пожарно-спасательную часть Севастополя.

Осмотрев палец девочки, специалисты решили разрезать кольцо. Сохраняя максимальную осторожность, они освободили ребенка и приложили к кисти лед, чтобы снять отек. Благодаря своевременной помощи функции пальцев у девочки не нарушились.

Ранее спасатели освободили собаку из капкана в Мещерском парке Москвы.