Севастопольские волонтеры одержали победу в акции «Вода России»

Севастополь, 31 июля. Региональное отделение Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» провело акцию по сбору мусора на побережье.

Всего за один час севастопольские добровольцы вынесли 70 мешков мусора, а также подушки и ковер с территории пляжа «Скалки», расположенного в Карантинной бухте. Акция состоялась 17 июля. Продемонстрированный результат сделал волонтеров абсолютными победителями, передает пресс-служба Росмолодежи.

Лучшим волонтером в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов «Вода России» стала координатор «Делай!» в Севастополе Александра Шумкова. Второе место досталось заместителю регионального координатора организации в Крыму Диане Мирошниковой. Теперь они получат возможность отправиться на Байкал для участия в волонтерских и образовательных мероприятиях.

Встреча волонтеров и общественных деятелей состоялась в Санкт-Петербурге. В живом формате они обсудили проблемы, с которыми сталкивается молодежь.