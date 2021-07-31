Глава минсельхоза Крыма проверил качество местных продуктов и цены на них

В Симферополе стартовала серия ярмарочных мероприятий, на которых около 100 организаций и фермеров представили порядка 120 тонн сельхозпродукции. Мониторинг качества продуктов и цен на них прошел под руководством министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.

«Цены на ярмарке даже ниже рекомендованных. Покупатели довольны, это радует. Аграрии привезли свежайшую продукцию прямо с поля. Буквально вчера, позавчера они выкапывали картофель, убирали персики. Продукция реализуется свежайшая, представлена широким ассортиментом», — сообщил он.

По поручению главы республики Сергея Аксенова и председателя Госсовета Владимира Константинова ярмарка стартовала на две-три недели раньше запланированных сроков.

«У нас работает более тысячи площадок — это все города, но Симферополь — это столица, и принципиально от нее идут все остальные цены. Здесь только крымский производитель, без посредников», — добавил Рюмшин.

facebook.com / Андрей Рюмшин

В Симферополе уже работают три точки, а в ходе мониторинга поступили предложения продавать сельскохозяйственную продукцию и в спальных районах. Такие ярмарки теперь будут проходить в городе каждую субботу с 7:00 до 14:00 на постоянных локациях: улица Киевская, 177, улица Кечкеметская/улица Бела Куна, улица Севастопольская, 80/3.

«В городе не хватало таких ярмарок. Я люблю свежую фермерскую продукцию — привыкла к этому качеству еще в Краснодаре. Здорово, что наконец-то и у симферопольцев появилась возможность покупать свежую продукцию по приятным ценам», — рассказала ФАН крымчанка Александра.

В мониторинге также приняли участие представители Госсовета РК, госкомитета ветеринарии РК, министерства промышленной политики РК и администрации Симферополя.

Ранее ФАН рассказывал, что жители поселка Орловка и рыбаки, которые нередко сидят с удочками у Каламитского залива в Севастополе, обеспокоены рыболовецкими судами на горизонте. Они отмечают, что в заливе стало меньше рыбы, и строят предположения, из-за чего это происходит.