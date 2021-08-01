Крымчане объяснили, чем отличаются российские туристы от украинских

Крым раньше был всесоюзной здравницей, причем на полуостров ездили люди со всего СССР не только отдохнуть, но и подлечиться, не говоря уже о многочисленных летних лагерях, в которых побывали миллионы советских людей.

Сегодня республика — один из самых популярных курортов среди жителей постсоветских стран. Конечно, после 2014 года Крым больше всего стали посещать россияне, однако и украинцев по-прежнему много. Корреспондент ФАН поговорил с жителями Крыма, задействованными в сфере туризма, и выяснил, есть ли отличие между туристами российскими и украинскими.

«Одно из самых главных отличий — акцент, с которым говорят украинцы на русском языке, но только если они с западных регионов или деревень. Однако большинство все же говорят чисто, что даже не поймешь, откуда человек приехал, пока он сам не скажет. У нас всегда отлично относились ко всем — независимо от пола, возраста, расы или вероисповедания. Главное условие — вести себя адекватно и не мешать остальным», — отметил житель Симферополя Андрей Марущенко.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Другие же крымчане отмечают, что различий между россиянами и украинцами немного, но они есть. В основном это касается финансовой составляющей, причем так было всегда — в том числе до 2014 года.

«Украинцы к нам раньше приезжали в основном поездами и с большими сумками, в которых они брали с собой еду. Россияне же чаще пользовались самолетами, на отдыхе тратили больше денег, заказывали дорогие отели. Украинцы привыкли отдыхать, что называется, за три копейки, арендуя недорогие квартиры и отдыхая на море не на лежаках, а полотенцах. Это же касается кафе и ресторанов: российские туристы их гораздо чаще посещают, нежели украинские, которые обычно готовят дома. В этом нет ничего плохого, просто так сложилось», — рассказала Наталья из Ялты, которая с 2008 года занимается организацией отдыха и подбором жилья в Крыму.

Она добавила, что после 2014 года в республику все меньше стало приезжать несостоятельных украинцев, поскольку цены на продукты и услуги выросли. Соответственно, позволить себе полноценный отдых в Крыму теперь могут не все.

При этом граждане Украины чаще стали отдыхать так называемыми дикарями, когда живут в палатках или кемпингах. Об этом можно судить по украинским номерам на автомобилях, которые расположены возле мест отдыха на природе.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Ранее историк рассказал ФАН, почему Крым не стал крымско-татарской территорией в 1991 году. Известно, что после развала СССР люди начали массово возвращаться на полуостров из мест ссылок предков в Средней Азии и Казахстане.