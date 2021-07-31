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Кабмин готов удвоить траты на строительство инфраструктуры в Крыму
Экономика
Кабмин готов удвоить траты на строительство инфраструктуры в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 31 июля. Финансирование строительства инфраструктуры в Крыму хотят увеличить в Правительстве России.

Для того, чтобы активно застраивать территории на Крымском полуострове, необходимо расширить государственную поддержку сектора, полагает вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Инфраструктурное развитие требует больше денег, так как жители Крыма не обеспечены недвижимостью в достаточной степени, подчеркивает заместитель председателя правительства. В интервью каналу «Россия-24» он отметил, что жилищные условия требуют улучшения в регионе, поэтому кабмин может увеличить поддержку с 7-8 млрд рублей до 15-16 млрд рублей.

Требование для получения государственной помощи, на которое призвал обратить внимание Хуснуллин, — это обеспечение строящегося микрорайона необходимой инфраструктурой.

Кардинальные улучшения ждут Севастополь в ближайшее время. Вопросы благоустройства и развития города вице-премьер на днях обсудил с губернатором Михаилом Развожаевым.

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