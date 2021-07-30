Стали известны пикантные подробности, почему катер с людьми затонул под Севастополем

В море у берегов мыса Фиолента затонул прогулочный катер, на котором находились девять человек, в том числе четверо детей. Людей из воды вытаскивали в проходящие мимо катамараны и яхты. На помощь подоспел также и катер береговой охраны. Погибших и пострадавших нет. ФАН выяснял подробности происшествия и поговорил пассажиром, непосредственно находившимся на самом затонувшем катере.

Причины произошедшего были озвучены разные. Сначала говорилось о сильном волнении моря. После уточнения ситуации в пресс-службе крымского линейного управления МВД России озвучили новую версию: судно перевернулось из-за того, что отдыхающие хотели рассмотреть большую медузу за бортом.

«Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана, вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось. В итоге туристы оказались в воде», — сообщили специалисты МВД.

Как удалось выяснить ФАН, по мнению коллег капитана затонувшего катера, есть еще одна причина, которая сделала катер неустойчивым. «Ред» — так называли попавшее в ЧП плавсредство в Балаклаве — было переоборудовано.

«Он был без балласта. Также дополнительно был установлен флайбридж — это площадка на крыше ходовой рубки, где пассажиры могли дополнительно разместиться. Борт мог быть не рассчитан на эту нагрузку, поэтому баланс был нарушен», — подтвердил ФАН капитан прогулочного катера из Балаклавы.

Пресс-служба Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю /

По признанию очевидцев, на людях, которых после того, как катер перевернулся, доставали из воды, не было спасательных жилетов. Как рассказала ФАН организатор прогулок по морю Светлана Анисимова, туристы часто сами пренебрегают правилами безопасности, и не все капитаны прогулочных катеров готовы с ними спорить.

«Людям сейчас редко читают инструкцию по поведению на палубе, скорее всего, и в этот раз было так же. Люди часто сами не хотят надевать жилеты, они расслабляются, отдыхают, загорают, им они не нужны. Счастье, что ЧП произошло всего в миле от берега, было тепло, не было волн, рядом оказались спасатели», — подчеркнула Анисимова.

Она добавила, что стоимость прогулки на катере из Балаклавы до мыса Фиолента сегодня варьируется от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Желающих прокатиться — очень много: туристы могут окунуться в открытое море, позагорать и даже половить рыбу. Часто в таких поездках не обходится и без горячительных напитков. Как рассказал пассажир затонувшего катера, люди на палубе выпивали.

«Пили, отдыхали, конечно. Восхищенные возгласы были: «Смотрите, смотрите». Вот все и посмотрели. Очень быстро все произошло, как будто подкинуло, раз и в воде все. Испугаться не успели, потому-то никто ничего не понял», — рассказал ФАН пассажир утонувшего катера.

Проверку организации отдыха, представляющего опасность для здоровья и жизни граждан в Севастополе, взял на контроль руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Владимир Терентьев.

Напомним, ранее прокуратура Севастополя начала проверку из-за заболевания воспитанников детского лагеря «Ласпи», у которых обнаружили респираторные заболевания и коронавирус.