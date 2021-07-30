Хуснуллин рассказал о значительных изменениях, которые ждут Севастополь

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сегодня с рабочим визитом находится в Крыму. Он уже встретился с главой РК Сергеем Аксеновым и сейчас обсуждает важные вопросы с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Главным вопросом для обсуждения стало водоснабжение. Марат Хуснуллин подчеркнул, что в ближайшее время на полуострове не будет проблем с водой. Также стало известно, что трасса «Таврида» будет построена раньше срока, а то, что ее строительство уже идет с опережением, подтвердил Михаил Развожаев. Хуснуллин дал собственное поручение подрядчику строительства последнего восьмого участка трассы не затягивать с работой.

Также поднимался вопрос капитального строительства и ремонта школ. Вице-премьер отметил, что задачу максимально сократить сроки и до конца 2026 года капитально отремонтировать все школы поставил президент РФ Владимир Путин.

«Мы приняли решение из ФЦП программы Севастополя выделить деньги на проектно-сметную документацию на все аварийные школы и постараться эту работу сделать за три года. Это большая серьезная работа, и многие, у кого дети ходят в школу, почувствуют эту работу», — сообщил Марат Хуснуллин.

instagram.com / @maratkhusnullin_

Он выразил надежду, что программа ФЦП по итогам этого года будет выполнена, а уже на следующий год она будет пересмотрена с учетом подорожания строительных материалов. Марат Хуснуллин признался, что в программе придется кое-что поменять.

«Возможно, мы двинем что-то влево или вправо, но ни от чего отказываться не будем, все объекты, которые должны быть построены, они будут построены», — подчеркнул вице-премьер.

Но главные изменения ждут город к 2025 году. К этому времени федеральные власти рассчитывают привлечь в Севастополь 200 миллиардов рублей инвестиций.

«200 млрд рублей инвестиций привлечь до 2025 года в Севастополь — это непростая задача, потому что создать надо условия, чтобы инвесторы вкладывались, — это и рабочие места, и производство, и жилье дополнительное, инфраструктура. Такую амбициозную задачу мы поставили себе, расписали», — сообщил вице-премьер.

instagram.com / @maratkhusnullin_

Также на встрече были затронуты и вопросы капитального и жилищного строительства в рамках ФЦП. Губернатор Севастополя рассказал, что по итогам встречи удалось выработать важные решения, которые на уровне федерации смогут позволить подходить к проблемам комплексно.

«Мы знаем, что работа нужна, она проводится локально, частично мы восстанавливали антитеррористическую защищенность, ремонтировали отдельные корпуса, отдельные элементы, сейчас деньги будут выделены комплексно из ФЦП, потому что денег в нашем бюджете для такого комплексного подхода никогда не хватало», — сообщил Михаил Развожаев.

Он добавил, что важный проект для города — «Городская электричка» — уже находится в серьезной стадии проработки. В этом году будут проведены работы по проектированию путей, а их строительство начнется в 2022 году. На первом этапе в Севастополе появится 12 станций, но проект будет развиваться до 2030 года с электрификацией и расширением уже имеющихся путей.

«Что касается ФЦП, то у нас сейчас 32 проекта в стройке, 16 точно мы сдаем до конца года. Также мы с Росреестром подписываем соглашение, начинаем серьезно заниматься инвентаризацией наших активов и заниматься наведением порядка в земельной сфере, это очень правильно, синхронизировать с той работой по генплану, которую мы ведем», — добавил Михаил Развожаев.

Отметим, что 30 июля Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительного финансирования дальнейшего развития города Севастополя и Республики Крым. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что около двух миллиардов рублей будет направлено на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя. Вместе с этим на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов на полуострове выделят свыше 2 млрд рублей.

Напомним, ранее ФАН сообщил как прошла встреча заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Аксенова.