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Аксенов рассказал, как Крым справился с дефицитом питьевой воды
Политика
Аксенов рассказал, как Крым справился с дефицитом питьевой воды
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 30 июля. Крымскому полуострову больше не грозит дефицит питьевой воды. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, справиться с водной проблемой удалось благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора, а также другим работам, которые велись по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина. Также Аксенов отметил, что свою роль в решении этого вопроса сыграли обильные осадки.

Ранее Марат Хуснуллин сообщал, что специалистам удалось добыть первую партию питьевой воды из-под Азовского моря. Ее обнаружили на глубине 100 метров. Пробы отправили в Москву на исследования.

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