Вырубка деревьев в престижном районе Севастополя возмутила горожан и общественников

В Казачьей бухте Севастополя сразу две территории подверглись «набегам лесорубов». Первым участком стал сквер, расположенный на улице Военных строителей. Более 50 лет назад ветераны ВОВ в каменистой почве на месте бывшей военной части высадили около 2 тысяч деревьев. Произрастают здесь в основном кедры (ливанские, гималайские, алтайские и атласские) и туи, а также можжевельники и пробковые дубы. Несколько лет назад парк был внесен депутатами местного Законодательного собрания в список перспективных ООПТ (особо охраняемых природных территорий), однако позже предложение было отклонено.

Сейчас эту территорию под застройку осваивает строительная фирма «Стандарт-Строй». Еще в 2019 году компания вырубила тысячу деревьев для строительства. Порубочный билет на вырубку растений выдавался тогда Росприроднадзором. Всего на данной территории планируется возвести 30 десятиэтажных домов, из которых для семи уже возведены коробки, а еще четыре дома, на склоне, построены до 3–5 этажей.

Корреспондент ФАН решил пообщаться с представителями компании «Стандарт-Строй», однако сайт и почта компании в сети заблокированы, причем размещены они только под украинскими доменами. А вот на городской телефон, указанный в Сети у этой фирмы, отвечает представитель компании «РБКстрой», которая ведет свою строительную деятельность в Севастополе с 2000 года.

portal.petrozavodsk-mo.ru / Администрация Петрозаводского городского округа

Вместе с этим выяснилось, что недавно ООО «Стандарт-Строй» обратилось с Севприроднадзор для получения разрешения на вырубку еще 300 деревьев, где получила отказ, но на этом не успокоилась и подала запрос снова.

Как сообщили ФАН в Департаменте природных ресурсов и экологии города Севастополя, в настоящее время у них на рассмотрении находится заявление и материалы для предоставления государственной услуги «Выдача порубочного билета на снос, пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории города Севастополя» поданного ООО «Стандарт-Строй». При этом уточнили, что порубочный билет может быть выдан на зеленые насаждения, не занесенные в Красную книгу РФ и в Красную книгу города Севастополя.

ФАН также сообщили, что решение о необходимости в выдаче порубочного билета принимается комиссией, но в итоге окончательный ответ, так и не дали. Правда, вероятно, он оказался отрицательным, поскольку всего несколько дней назад ООО «Стандарт-Строй» обратилось в Арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать незаконным отказ Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя в выдаче ему порубочного билета. В случае, если суд удовлетворит требования истца, то от всего парка с уникальными историческими и краснокнижными деревьями останется всего 700 насаждений.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Новость о вырубке парка дошла и до градоначальника города. Михаил Развожаев пояснил, что это не парк, а защитники деревьев преследуют лишь свои корыстные интересы. Он считает, что главные критики данной вырубки — это владельцы местных коттеджей, которые не хотят чтобы их дома соседствовали с многоэтажками.

«Большое количество зелени там сохранено. По закону, мы не можем отказать застройщику. У него все документы к настоящему моменту в порядке. Он ничего не нарушает. Это никакая не особо охраняемая природная территория, никогда ей признана не была. Это не парк, а строительная площадка, законно ему переданная и оформленная со всеми необходимыми разрешениями… Самые главные критики этого всего процесса — это люди, которые построили коттеджи и не хотят, чтобы рядом теперь многоэтажные дома возникли на территории городка. И это тоже конфликт двух разных оппозиций», — сказал губернатор Севастополя, выступая в эфире местного телеканала НТС.

Невские Новости /

Вторым «лесорубом» в Казачьей бухте стала управляющая компания, которая через суд пытается получить разрешение на вырубку многолетних деревьев. Первые деревья у дома на Казачьей улице были высажены его жителями более 60 лет назад. Все это время жильцы дома ухаживали за растениями, и в итоге, спустя поколения, тут вырос красивый зеленый сад, вмещающий в себя и растения, занесенные в Красную книгу. За него жители дома даже получили официальные благодарственные письма от администрации города.

«Управляющая компания говорит, что этими деревьями мы уменьшаем общую собственность жильцов, что немного странно, поскольку, на мой взгляд, именно жильцы должны решать уменьшается их собственность или нет, а тут именно управляющая компания выбирает такие основания для искового заявления, как уменьшение собственности. Она считает, что нужно демонтировать эти зеленые насаждения, не говоря при этом о вырубке, но тут растет такое большое дерево, которому уже 65 лет, оно выше дома, и его демонтировать, кроме как вырубить, вообще никак не получится», — рассказал ФАН представитель жильцов дома Алексей.

Причем, по мнению управляющей компании, все деревья должны демонтировать сами местные жители, а главное, указывает на определенных людей из одной из квартир. Что же касается Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя, то никакого разрешения на вырубку он не давал. Прошедшее на днях судебное заседание по этому делу было отложено до 28 сентября этого года.

Ранее ФАН рассказывал, что жители Симферополя обратились с главе республики Сергею Аксенову с просьбой помочь в решении вопроса, который тянется уже семь лет и сопровождается долгими бюрократическими проволочками.