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Украинцам на примере дорог показали, как изменился Крым после воссоединения с Россией
Общество
Украинцам на примере дорог показали, как изменился Крым после воссоединения с Россией
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Кухарева

Симферополь, 30 июля. Крым после воссоединения с Россией претерпел заметные изменения. Блогер под ником Forever показал на примере дорог, как улучшилась жизнь на полуострове.

В украинских СМИ время от времени появляются сообщения о том, как плохо живется людям в Крыму при России. Однако большинство этому уже давно не верит, поскольку развитие региона в лучшую сторону доказывает обратное.

Например, разницу можно увидеть по состоянию дорог, которые при Украине были мало того что узкими, так еще и разбитыми. Ситуация не казалось особо серьезной в зимний период, когда туристов было мало, и еще как-то можно было передвигаться. Но в туристический сезон люди часто попадали здесь в многокилометровые пробки.

Все разительно изменилось после воссоединения полуострова с Россией. Правительство осознавало, что турпоток в перспективе увеличится, а значит требуется в срочном порядке построить новые дороги.

Так в республике появилась трасса Таврида, протяженность которой достигает около 250 километров. С ее помощью удалось решить не только проблему пробок, но и соединить Крымский мост с крупнейшими городами полуострова.

Кроме того, здесь построили еще несколько крупных развязок и отремонтировали множество других участков дорог. Полную реконструкцию планируется завершить к 2024 году.

«Но уже сейчас Украина точно завидует Крыму и его дорогам. Такие дороги, как в Крыму, разве что в Киеве есть. В других городах Украины дороги — это очень больная тема», — рассказал блогер на платформе «Яндекс.Дзен».

Однако обновленные дороги и Крымский мост – вовсе не единственные объекты новой инфраструктуры. На ум сразу же приходят новый аэропорт, медицинские центры, электростанции, а также обновленный детский центр «Артек». Такие проекты положительно сказываются на качестве жизни людей и позволяют создавать дополнительные рабочие места.

Украинский блогер Максим Шихалиев ранее поделился впечатлениями о том, как изменилась жизнь в Крыму и на Украине за семь «постмайданных» лет. Например, он отметил, что в различную гражданскую инфраструктуру было вложено очень много средств для ее развития.

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украина россия крым дороги
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