Мишустин озвучил планы кабмина по ремонту крымских водоводов

Москва, 30 июля. Более двух миллиардов рублей государство направит на ремонт водоводов в Крыму.

Правительство России намеревается финансово поддержать модернизацию и капремонт системы водоводов, расположенных на Крымском полуострове. Об этом пишет ТАСС.

Мера предпринимается для того, чтобы сделать поставки питьевой пресной воды надежными и стабильными на всей территории региона, подчеркивает председатель правительства Михаил Мишустин.

Севастополь получит порядка 2 млрд рублей, чтобы сбалансировать бюджет. Премьер Мишустин добавил, что указанные средства используют для выплат сотрудникам предприятий, а также для покрытия других расходов.

Решение водного вопроса в Республике Крым ранее прокомментировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он оценил успехи мероприятий по добыче пресной воды из-под Азовского моря.