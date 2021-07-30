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Мишустин озвучил планы кабмина по ремонту крымских водоводов
Экономика
Мишустин озвучил планы кабмина по ремонту крымских водоводов
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 30 июля. Более двух миллиардов рублей государство направит на ремонт водоводов в Крыму.

Правительство России намеревается финансово поддержать модернизацию и капремонт системы водоводов, расположенных на Крымском полуострове. Об этом пишет ТАСС.

Мера предпринимается для того, чтобы сделать поставки питьевой пресной воды надежными и стабильными на всей территории региона, подчеркивает председатель правительства Михаил Мишустин.

Севастополь получит порядка 2 млрд рублей, чтобы сбалансировать бюджет. Премьер Мишустин добавил, что указанные средства используют для выплат сотрудникам предприятий, а также для покрытия других расходов.

Решение водного вопроса в Республике Крым ранее прокомментировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он оценил успехи мероприятий по добыче пресной воды из-под Азовского моря.

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крым мишустин правительство россии питьевая вода водовод
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