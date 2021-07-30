Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 15:25
15:24
Происшествия
Во время испытаний в Австралии загорелся 13-тонный аккумулятор Tesla Megapack
15:23
Общество
Почему за раздельный сбор мусора в Самаре на ТСЖ подали в суд. Расследование ФАН
15:23
Происшествия
Столичный суд присяжных признал главаря банды виновным в серии преступлений
15:18
Экономика
Компания Daimler презентует восемь машин в рамках IAA Mobility
15:18
Спорт
Российские фехтовальщики на шпагах завоевали серебро на Олимпиаде в Токио
15:15
Происшествия
Анонимы «заминировали» Офис президента Украины
15:13
Политика
РНК требует заблокировать YouTube-канал «Навальный Live»
15:10
Наука
Биологи выявили необычное влияние кофеина на пчел и шмелей
15:09
Общество
Борьба за умы: в Совфеде рассказали, как спасти молодежь от моральной деградации
15:00
Видео
Инженерные войска провели учения во Владимирской области
Все новости

Горсовет Керчи назначил Федоренко на пост главы городской администрации
Политика
Горсовет Керчи назначил Федоренко на пост главы городской администрации
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Керчь, 30 июля. Городской совет Керчи назначил временно исполняющим обязанности главы горадминистрации Екатерину Федоренко. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 30 июля.

Федоренко занимала пост вице-мэра. Уточняется, что конкурс на должность главы города объявят в течение двух недель.

Помимо этого, городской совет принял отставку главы администрации Сергея Бороздина. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Отставка главы администрации Керчи не стала неожиданностью для многих жителей. Принять решение Бороздина вынудил разговор с главой Крымского полуострова Сергеем Аксеновым.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Горсовет Керчи назначил Федоренко на пост главы городской администрации
керчь горсовет федоренко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru