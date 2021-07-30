Горсовет Керчи назначил Федоренко на пост главы городской администрации

Керчь, 30 июля. Городской совет Керчи назначил временно исполняющим обязанности главы горадминистрации Екатерину Федоренко. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 30 июля.

Федоренко занимала пост вице-мэра. Уточняется, что конкурс на должность главы города объявят в течение двух недель.

Помимо этого, городской совет принял отставку главы администрации Сергея Бороздина. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Отставка главы администрации Керчи не стала неожиданностью для многих жителей. Принять решение Бороздина вынудил разговор с главой Крымского полуострова Сергеем Аксеновым.