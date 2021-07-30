Вице-премьер Хуснуллин дал четкий ответ по решению водной проблемы в Крыму

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин находится с визитом в Республике Крым. В рамках рабочей поездки был рассмотрен статус выполнения ФЦП и другие актуальные для республики вопросы.

«Крым находится на первом месте в России по темпам дорожного строительства», — констатировал Хуснуллин.

Глава республики Сергей Аксенов добавил, что в Крыму в этом году реализовывают 320 мероприятий по федеральной целевой программе. Отставание есть по 30 объектам, но, с точки зрения всех технологий подходов к стройке, это исправят уже в течение ближайших двух месяцев. Он пообещал, что в этом году отставаний не будет. Объем средств на освоение составляет примерно 36-38 млрд рублей.

facebook.com / Сергей Аксенов

Что касается водного вопроса — Хуснуллин заявил, что специалисты уже смогли получить первую воду из-под Азовского моря. Ее обнаружили на глубине 100 метров. Ее отправили в Москву на исследования, результаты будут известны уже через пару дней.

Тем не менее параллельно ведется разведка новых месторождений. Планируется бурение еще нескольких скважин, работы хотят завершить до конца сентября. Бурение ведется со специальной платформы, которую привезли сюда.

«Мы сегодня можем смело сказать, что мы справились с проблемой вододефицита в Крыму», — добавил Хуснуллин, подчеркнув, что проблема бесперебойного водоснабжения полуострова решена на ближайшие два года.

Хуснуллин курирует Крым и Севастополь с января 2020 года. За это время полностью поменялся подход к реализации ФЦП, в результате чего вырос уровень ее исполнения. Благодаря вице-премьеру в максимально короткие сроки был решен вопрос водообеспечения Севастополя.

«По опыту совместной работы могу сказать, что главы регионов постоянно чувствуют поддержку куратора — как в организованной штабной работе по конкретным объектам, так и в пересмотре подходов к строительству в целом. Сказывается 20 лет регионального опыта Марата Шакирзяновича и более 30 лет работы в сфере строительства», — заявил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Позже Хуснуллин отправится в Севастополь для контроля проведения работ в городе-герое и встрече с губернатором. Ранее зампредседателя кабмина заявил, что Правительство РФ планирует компенсировать застройщикам дорожающие стройматериалы.