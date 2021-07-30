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В Симферополе готовы менять генплан, чтобы получить дополнительное финансирование
Общество
В Симферополе готовы менять генплан, чтобы получить дополнительное финансирование
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Администрация города Симферополя планирует выставить на общественные обсуждения пилотный проект нового генерального плана крымской столицы. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации Симферополя Алексей Захаров, передает корреспондент ФАН.

По словам чиновника, сейчас в администрации крымской столицы планируется внесение изменений в генплан города. Однако в связи с рядом неоконченных судебных тяжб приступить к изменению документа в короткий срок не представляется возможным.

«Мы планируем, что апелляционная инстанция у нас закончится к концу года, у нас будет вынесено какое-то решение. И мы сможем дальше заключать контракты с другими подрядчиками на внесение изменений в генплан», — пояснил Захаров.

В Симферополе будут менять генплан чтобы получить дополнительно финансирование
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
Он также добавил, что на данный момент в администрации города уже разработана концепция развития жилого массива Каменка. Текущий генеральный план был разработан в 2016 году. Согласно данному документу дачный массив Каменка был включен как жилой массив в границы города.

Однако в документе не были произведены расчеты и обоснования размещения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для обеспечения именно этого района как жилого.

«Для того, чтобы не терять время, которое у нас есть до заключения контракта, мы решили начать с таких сложных городских районов. И первый, как пилотный проект, мы посмотрим на реакцию жителей, если жители будут активно принимать участие [в обсуждении], то у нас есть еще на обсуждении в администрации порядка двух-трех сложных районов, которые мы планируем в ближайшее время запустить, разработать проекты, предложить на обсуждение жителям города», — добавил Алексей Захаров.

В Симферополе будут менять генплан чтобы получить дополнительно финансирование
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев
По его словам, не следует ждать чудес — администрация не сможет расширить улицы либо привести плотность населения к нормативным требованиям. Вместе с тем администрация обязана обеспечить жителей Каменки социальной и транспортной инфраструктурой.

«Концепцией предусматривается четыре очереди развития. В каждой очереди развития это и детские сады, и школы, и объекты социально-культурно бытового обслуживания, МФЦ, поликлиники. Эти объекты могут там возникнуть только в том случае, если будут внесены в генплан», — сказал заместитель главы администрации в заключении.

Он также добавил, что на основе изменений в генеральном плане будут разработаны программы комплексного развития, на которые впоследствии город сможет получить финансирование из федерального или республиканского бюджетов.

Ранее ФАН сообщал о том, что массовой дракой в центре крымской столицы, в ходе которой сотрудники полиции вынуждены были предупредить разгулявшихся туристов о возможности применения в их адрес табельного оружия, заинтересовались в ФСБ России.

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крым бюджет каменка
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