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Хуснуллин заявил, что Крым обеспечен пресной водой на два года

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:30
Общество
Хуснуллин заявил, что Крым обеспечен пресной водой на два года
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Симферополь, 30 июля. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что нехватка пресной воды в Республике Крым решена на ближайшие два года.

По словам Хуснуллина, в республике имеется запас подземных вод. Он подчеркнул, что власти региона готовят систему по опреснительной установке. Благодаря этому на ближайшие два года проблема с пресной водой в Крыму решена, подчеркнул вице-премьер. Он также сообщил, что на дне Азовского моря были найдены источники, пробы из которых сейчас проверяют ученые.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о больших запасах пресной воды в Крыму. Он отметил, что местные водохранилища наполнились после обильных ливней.

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крым вода хуснуллин
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