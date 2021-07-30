Хуснуллин заявил, что Крым обеспечен пресной водой на два года

Симферополь, 30 июля. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что нехватка пресной воды в Республике Крым решена на ближайшие два года.

По словам Хуснуллина, в республике имеется запас подземных вод. Он подчеркнул, что власти региона готовят систему по опреснительной установке. Благодаря этому на ближайшие два года проблема с пресной водой в Крыму решена, подчеркнул вице-премьер. Он также сообщил, что на дне Азовского моря были найдены источники, пробы из которых сейчас проверяют ученые.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о больших запасах пресной воды в Крыму. Он отметил, что местные водохранилища наполнились после обильных ливней.