Аксенов назвал сроки ликвидации последствий ливней в Крыму

Симферополь, 30 июля. Период, который потребуется на ликвидацию последствий мощных ливней, прошедших на полуострове, назвал глава Крыма Сергей Аксенов.

Чтобы полностью восстановить инфраструктуру в регионах Крыма, потребуется примерно два года. Ухудшение погодных условий наблюдалось на территории республики в течение месяца.

Сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия ливня, который прошел с 17 по 18 июля в Ялте.

Как сообщалось ранее, в Ялте уже открыли для купания все пляжи. Они были закрыты из-за разрушений, вызванных осадками. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.