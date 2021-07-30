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Аксенов назвал сроки ликвидации последствий ливней в Крыму

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:25
Общество
Аксенов назвал сроки ликвидации последствий ливней в Крыму
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 30 июля. Период, который потребуется на ликвидацию последствий мощных ливней, прошедших на полуострове, назвал глава Крыма Сергей Аксенов.

Чтобы полностью восстановить инфраструктуру в регионах Крыма, потребуется примерно два года. Ухудшение погодных условий наблюдалось на территории республики в течение месяца.

Сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия ливня, который прошел с 17 по 18 июля в Ялте.

Как сообщалось ранее, в Ялте уже открыли для купания все пляжи. Они были закрыты из-за разрушений, вызванных осадками. Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко.

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