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Зампредседателя Сакского горсовета погиб в ДТП в Крыму

  /   Обновлено: 30 июля 2021 13:36
Происшествия
Зампредседателя Сакского горсовета погиб в ДТП в Крыму
facebook.com  /  Александр Овдиенко

В Крыму скончался заместитель председателя Сакского городского совета Михаил Каширин. О его трагической гибели сообщил глава администрации города Саки Александр Овдиенко, написав сообщение на своей странице в Facebook.

«С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского городского совета Каширина Михаила Михайловича. От имени сотрудников Администрации города Саки выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты», — написал Овдиенко.

Тем временем, как стало известно ФАН, трагической его смерть стала потому, что он погиб утром 30 июля в результате ДТП на Евпаторийском шоссе недалеко от своего города. Он переходил дорогу, и его сбил легковой автомобиль марки «Ауди» на пешеходном переходе.

Михаил Каширин занимал свою должность с 2014 года. Имел две медали: «За защиту Республики Крым» и «За доблестный труд». 

Ранее ФАН сообщал, что недалеко от Севастополя перевернулось прогулочное судно с туристами, а после пошло ко дну. На борту находились десять туристов и капитан.

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дтп крым саки
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