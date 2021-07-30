Жители Симферополя пожаловались Аксенову на «лунные кратеры» на одной из дорог города

Одна неотремонтированная дорога в микрорайоне Кирпичный в Симферополе, которую просят отремонтировать уже семь лет, создает проблемы как для жителей населенного пункта, так и для транспорта, который, по идее, сюда должен ходить.

Жители жилого массива Кирпичный записали видеообращение к главе Крыма Сергею Аксенову, а к также министру транспорта и к администрации Симферополя. Они просят разобраться с множеством невыполненных обещаний по капитальному ремонту участка дороги на Лунной улице.

Как рассказал ФАН местный житель Шевкет Ганиев, терпение людей лопнуло — начиная с 2014 года и до сих пор ведется переписка о ремонте дороги со всеми профильными ведомствами, включая минтранс, госкомитет дорожного хозяйства и администрацию Симферополя. Люди даже обращались лично к председателю госсовета Крыма Владимиру Константинову.

«Ответы на обращения в основном сводились к отсутствию финансирования, необходимости паспортизации улицы, постановки ее на кадастровый учет с последующим включением в реестр муниципальной собственности. Далее, как нам объяснили чиновники, по описанной процедуре следовало провести проектно-изыскательские работы и оценку стоимости работ. Результатом всех наших усилий стало лишь создание в 2019 году технического паспорта на автомобильную дорогу на улице Лунная. Тогда же был выполнен некий ямочный ремонт грунтовой дороги, которого хватило аж на 1,5 месяца. Улица также была внесена в перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту на 2020 год. Затем сроки проведения ремонта были перенесены на 2021 год. За семь лет переписки с различными ведомствами у нас имеется только солидный архив писем, а дороги как не было так и нет», — рассказал Шевкет Ганиев.

Общественник рассказал о последнем ответе, поступившем от министерства транспорта, в котором указано, что «ремонт автомобильной дороги включен в ведомственную целевую программу на 2021 год, однако исполнитель по состоянию на 01.06.2021 года не определен». Это все, что ведомство смогло сообщить людям в ответ на многочисленные обращения и просьбы.

Ситуация не устраивает местных жителей. В поселок проложен 88-й автобусный маршрут. Люди довольны новыми автобусами «Крымтроллейбуса». Они комфортабельны и вместительны, ходят по графику. Однако есть одно существенное «но» — они часто ломаются из-за плачевного состояния дороги. Да и местные жители, у кого есть личное авто, испытывают неудобства из-за частых вынужденных ремонтов машин.

«Улица Лунная — единственная, которая связывает нас с городом, школами, детскими учреждениями, местами работы жителей. Для нас состояние дорожного полотна имеет огромное, жизненно важное значение. Но все наши обращения и просьбы в течение семи долгих лет до сих пор результативно не решены. Бюрократические проволочки превышают все мыслимые пределы», — заключил Шевкет Ганиев.

Как рассказала ФАН местная жительница Ирина Махменко, плохое состояние проезжей части вызывает целый ряд серьезных неудобств.

«Когда мы спрашиваем у водителей рейсовых автобусов о причинах сбоя в расписании и недостатках машин на линии, они всегда отвечают одно и то же: «Автобусы ломаются на вашей дороге». И мы понимаем, что причина уважительная. Но нам необходимо возить детей в школу, ездить на работу. Сейчас для детей стали доступны различные образовательные и спортивные секции и кружки. Но из-за дороги они нам не всегда доступны. Мы также нуждаемся в медицинском обслуживании», — говорит Махменко.

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Другие жители рассказали о трудностях в зимнее время. Часто автобусы не могли проехать до конечной остановки вообще. Люди спотыкались и падали на ямах, преодолевая путь к другим маршрутам на других улицах. Были случаи, когда машина скорой помощи не могла проехать к заболевшему и медикам приходилось преодолевать этот тернистый путь пешком, оставив машину в начале подъема. Однажды из-за глубоких ям и скользкой дороги на подъеме по Лунной опрокинулся мусоровоз. Таксисты отказываются от заказов в микрорайон. Ямы на улице Лунной местные жители в шутку называют лунными кратерами.

Информацию о поломках автобусов, работающих на 88-м маршруте, из-за плохого состояния дороги подтвердили ФАН и в ГУП РК «Крымтроллейбус». Страдают большего всего амортизаторы и гидравлические подушки. Представитель пресс-службы сообщил, что руководство транспортного предприятия обращалось в администрацию города с просьбой произвести ремонт Лунной улицы, но конкретных сроков проведения работ по капитальному ремонту дорожного покрытия им не сообщили.

Почти 400 жителей записали видеообращение и письмо к главе Крыма Сергею Аксенову. Там они представили все данные о переписке и решениях в отношении капитальной реконструкции Лунной улицы. Люди все еще надеются на положительное решение жизненно важного вопроса. ФАН будет следить за развитием ситуации.

Ранее переехавших в Крым житель Киева рассказал, как за семь постмайданных лет изменилась Украина и похорошел Крымский полуостров, воссоединившийся с Россией.