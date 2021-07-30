Катер с десятью туристами перевернулся в Крыму

Симферополь, 30 июля. Прогулочное судно с туристами перевернулось у берегов Черного моря. На борту находились десять туристов и капитан.

После опрокидывания катера спасатели вытащили всех отдыхающих на берег. По данным пресс-службы МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. Причины произошедшего неизвестны, они устанавливаются.

Корреспондент ФАН обратился за комментарием в центр гражданской защиты Севастополя. Там уточнили, что происшествие случилось накануне вечером примерно в миле от берега. Спасательный катер прибыл туда оперативно. Судно отбуксировали на сушу. Также собеседник агентства подтвердил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Мужчина за рулем катера не сумел справиться с управлением и на большой скорости врезался в стену в конце петербургского Дудергофского канала. Травмы получили восемь человек.