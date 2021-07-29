Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 21:07
21:06
Шоу-бизнес
Меньшова уехала из Москвы после похорон отца
21:05
Общество
В отелях Антальи готовы эвакуировать туристов в отдаленные от пожаров районы
21:04
Общество
Поэт Илья Резник переехал из столицы в Крым
21:03
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за 12 лет спустилась в московское метро
21:02
Политика
Украинская оппозиция раскрыла реальные цели внешней политики Зеленского
21:01
Общество
Реаниматолог Николаев оценил шансы МакSим на выздоровление
21:00
Политика
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в попытке расколоть общество на Украине
21:00
Общество
Названы аномальные места Казани, в которых легко встретить призраков
20:59
Политика
Депутат Железняк опроверг слова Борреля об эффективности антироссийских санкций
20:59
Экономика
Онлайн-платформу Robinhood оценили на IPO в 32 миллиарда долларов
Все новости

Житель Тверской области спас попавшего под грузовой поезд севастопольца

  /   Обновлено: 29 июля 2021 20:48
Общество
Житель Тверской области спас попавшего под грузовой поезд севастопольца
pexels.com  /  pixabay

Симферополь, 29 июля. Житель Тверской области случайно обнаружил на железнодорожных путях в районе Ялтинского кольца сбитого поездом мужчину.

Как оказалось, 40-летнего севастопольца сбил грузовой состав. Однако пришедший на помощь мужчина не растерялся и, не теряя времени, позвонил в ОМВД по Балаклавскому району Севастополя.

Пострадавший остро нуждался в медицинской помощи, поэтому нельзя было терять ни минуты. На вызов выехали спасатели. С травмами головы и грудной клетки севастопольца доставили в ближайшую больницу. По словам медиков, благодаря неравнодушию жителя Твери сбитый мужчина остался жив.

Неравнодушный житель города Кандалакша ранее без раздумий бросился на спасение мальчика, который упал в воду на дамбе. Ребенок пришел туда вместе с сестрой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Житель Тверской области спас попавшего под грузовой поезд севастопольца
севастополь человек спасение хорошие новости россии просто герой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru