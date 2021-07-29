Житель Тверской области спас попавшего под грузовой поезд севастопольца

Симферополь, 29 июля. Житель Тверской области случайно обнаружил на железнодорожных путях в районе Ялтинского кольца сбитого поездом мужчину.

Как оказалось, 40-летнего севастопольца сбил грузовой состав. Однако пришедший на помощь мужчина не растерялся и, не теряя времени, позвонил в ОМВД по Балаклавскому району Севастополя.

Пострадавший остро нуждался в медицинской помощи, поэтому нельзя было терять ни минуты. На вызов выехали спасатели. С травмами головы и грудной клетки севастопольца доставили в ближайшую больницу. По словам медиков, благодаря неравнодушию жителя Твери сбитый мужчина остался жив.

Неравнодушный житель города Кандалакша ранее без раздумий бросился на спасение мальчика, который упал в воду на дамбе. Ребенок пришел туда вместе с сестрой.