В день рождения художника Айвазовского в Крыму напомнили о его великих делах

Сегодня, 29 июля, день рождения Ивана Айвазовского, выдающегося и неповторимого по своему стилю художника, мариниста, гения и мастера. Его картины поражают своей реалистичностью, порой кажется, что они не нарисованы кистью, а в раме стоит снимок, сделанный на профессиональный фотоаппарат.

Настоящее имя художника — Ованес Айвазян, его дальние родственники из армянской диаспоры в Феодосии сегодня возложили цветы к могиле мариниста. Художника вспоминали не только как мастера живописи, но и как одного из самых видных меценатов, как христианина, как патриота своего Отечества.

«В одном из своих писем, адресованных к католикосу Нерсесу Аштаракеци, художник писал: «Готов служить своему народу и нашей культуре». Эти слова и в наше время звучат как назидание современному поколению, как важный посыл из прошлого — продолжать созидать, творить и любить», — рассказали представители армянской диаспоры в Феодосии.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Заработанные деньги Иван Константинович тратил не только на свою семью, но и на родной город. На его средства в Феодосии была построена галерея, школа и музей. Также художник способствовал прокладке железнодорожного пути в Джанкой.

«Для родной Феодосии, испытывающей острую нехватку пресной воды, Айвазовский сделал немало: одним из таких жестов доброй воли было спонсирование строительства водопровода. Хотя водопровод и был платным, однако у фонтана на Новобазарной площади (также оплаченного Айвазовским) всегда стояла серебряная кружка с надписью: «Выпейте за здоровье Ивана Константиновича и его семьи». Воду можно было пить бесплатно», — прокомментировала ФАН преподаватель художественной школы в Феодосии Марина Клименко.

wikipedia.org /

Айвазовский был невероятно продуктивным художником, по его собственным подсчетам, он написал около шести тысяч живописных картин, из них четыре тысячи изображают кораблекрушение и бури на море. Картины великого художника сегодня можно увидеть в Севастополе.

«141 год назад художник сам организовал Феодосийскую картинную галерею в своем доме в Феодосии, сегодня она закрыта на ремонт, поэтому картины привезли на экспозицию в Севастополь. Всего в экспозиции представлено шесть полотен Ивана Айвазовского. Ее организаторы постарались передать особое отношение автора к нашему городу и военно-морскому флоту. Картины посвящены событиям Крымской войны и первой Обороны Севастополя», — рассказал ФАН посетитель выставки в Севастополе Михаил Криволапов.

фото из личного архива / Михаил Криволапов

Выставка картин Ивана Айвазовского в Севастополе будет открыта для посещения до 31 октября. Кстати, памятник великому художнику Ивану Айвазовскому открылся недавно в аэропорту Крыма.