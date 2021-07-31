Эксперт рассказала, есть ли опасность для жителей и гостей Крыма из-за оползней

В Республике Крым зарегистрировано более 1500 оползней, из них порядка 600 находятся на территории городского округа Ялта и около 300 в районе Алушты. Все остальные оползни разбросаны по горному и степному Крыму в разных регионах. То есть основная масса оползней приходится на склоны высокой крутизны — от Фороса и до Нового Света.

Об этом заявила в разговоре с ФАН директор ГАУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства» Татьяна Горелова, комментируя происходящие оползневые процессы на полуострове, в том числе после мощных ливней, которые обрушились на Южный берег Крыма в ночь с 17 на 18 июня. Тогда за ночь выпало около месячной нормы осадков.

«Поэтому новых оползней, на данную минуту, мы не фиксируем, но подвижки, движение, ввиду перенасыщения грунта водами, конечно, есть. Однако пока они не критичны в зонах общественных значений, ничего экстраординарного не было. В момент самого схода сели на Ялту и Кореиз, когда вышла из берегов река и пошли обильные ливневые стоки с гор, там были оползни. Но именно яркую активизацию оползневых систем мы пока не наблюдаем. Дело в том, что сейчас еще это не показатель, поскольку грунт на данный момент насыщен водой, и вода с одной стороны утяжеляет, а с другой — она дает склеивающий эффект. Примерная аналогия — это как влажный песок в песочнице. Когда все высохнет, тогда может посыпаться, потому что начнется воздушная абразия. Сейчас все процессы контролируемы, ничего экстраординарного нет, наблюдаем, смотрим», — сказала собеседница издания.

Невские Новости / Надежда Дроздова

По ее словам, масштабности у этого явления нет, поскольку осыпание может произойти только там, где оползни не закреплены. Когда прошел основной ливневой процесс, в ГАУ «КРЦ» предупредили администрации муниципальных образований, где есть риски.

«Глава Ялты Янина Павленко через официальные СМИ и местные группы обращалась к гражданам с просьбой, что если кто-то заметит противооползневые сооружения, грубо говоря, подпорные стены, в которых есть повреждения, вывалы камней из бутовой стены, чтобы предупреждали администрацию. Потому что на такие процессы можно отреагировать заранее без ожидания, когда оно начнет сыпаться. У нас не было каких-то экстремальных ситуаций, что люди сообщили об этом, и стенка раз, и обвалилась. После ливней 18 июня был процесс разрушений стены в Партените — там склон порядка семи метров, и бутовая стена была выстроена в еще довоенные времена. Там она действительно оказалась обрушена из-за большой нагрузки на саму стену, и, наверное, насыщение водой было провоцирующим фактором, потому что больше вес она выдержать не смогла. Там и перепад есть, и верхний участок достаточно загружен застройкой», — сказала Горелова.

wikipedia.org / Andrey Legayev / CC BY 3.0

Она добавила, что эта стенка долго держала склон, но в итоге треснула и требует ремонта, однако никаких катастрофических последствий благо не случилось. Также еще одна стена не выдержала перенасыщения водой грунта и была повреждена — в ней образовалась трещина. Пока это все — противооползневые системы полуострова практически не рушатся.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что дорога в объезд Алушты станет частью большого юго-восточного обхода Симферополя. Она соединит трассу «Таврида» в районе села Донское с дорогой на Южный берег Крыма в районе села Перевальное Симферопольского района.