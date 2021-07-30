Историк пояснил, почему Крым не стал территорией крымско-татарского народа в 1991 году

30 лет назад третья сессия Верховного совета Крымской АССР признала незаконными решения крымско-татарского Курултая о провозглашении Крыма национальной территорией крымских татар, их исключительного права собственности на землю и природные ресурсы.

Это произошло в момент, когда стало очевидным, что Советский Союз доживает свои последние дни. По данным историков, именно в 1991 году в очередной раз был задан вопрос: «Чей Крым?».

«По сути, право властвовать на полуострове в этот период было заявлено с трех сторон. Это сделали татары, сам крымский народ, пожелавший плыть в автономном плавании, и Украина», — рассказал ФАН историк Азиз Мухамед-Аблаев.

Первыми в июне 1991 года провозгласили Крым своей национальной территорией на историческом Курултае крымские татары. К тому моменту они начали массово возвращаться на полуостров из мест ссылки предков в Средней Азии и Казахстане.

«Крым является национальной территорией крымско-татарского народа, на которой только он обладает правом на самоопределение так, как оно изложено в международных правовых актах, признанных мировым сообществом. Политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымско-татарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. К этой цели будет стремиться крымско-татарский народ, используя все средства, предусмотренные международным правом», — было, в частности, сказано в документе, принятом на Курултае.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Этот документ был отклонен стоявшей в то время у руля еще советской властью Крыма. Уже в сентябре 1991 года, после знаменитого московского путча, Верховный совет Крыма принял декларацию о государственном суверенитете автономии.

«Это был документ, в котором было прописано право крымчан на землю, недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы полуострова. Интересы народа представлял, согласно этой декларации, лишь парламент республики. Эта декларация должна была стать правовой основой для разработки положений конституции республики, которая бы гарантировала республике независимость. Но тогда было объявлено, что Крым останется «правовым демократическим государством в составе Украины», — пояснил историк.

А 1 декабря на Украине и в Крыму был проведен референдум. Люди отвечали на вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?». Явка тогда составила 67%. «Да» на этот вопрос ответили 54% крымчан.

«Интересно, что по официальным украинским данным, также положительно на этот вопрос ответили и в Севастополе, при этом процент проголосовавших оказался даже выше, чем по Крыму — 57%. Отдельное от Украины голосование в республике провести не дали, и так Крым стал частью Украины», — резюмировал Азиз Мухамед-Аблаев.

Следующий раз вопрос «Чей Крым?» встал перед крымчанами в 2014 году. На него люди ответили совсем по-другому. Напомним, ранее крымский историк раскрыл для ФАН неожиданные подробности крещения Руси.