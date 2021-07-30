В заповеднике «Лебяжьи острова» в Крыму наблюдается рост популяции краснокнижных птиц

В заповеднике «Лебяжьи острова» на северо-западе Крыма наблюдается рост популяции краснокнижных птиц, в том числе черноголового хохотуна и чегравы, а также баклана. На эту территорию не может попасть обычный турист, сюда открыт проход только для научных сотрудников, ведь место здесь по-настоящему уникально — в заповеднике пересекаются сразу три особо охраняемых природных зоны, поэтому побывать в местах нетронутой природы не так-то просто. Однако корреспонденту ФАН это удалось.

«В заповеднике обитают порядка 150 видов птиц, которые занесены в Красную книгу. За последний год их численность значительно увеличилась. Это свидетельствует об улучшении условий гнездования для этих птиц», — сообщил старший государственный инспектор заповедника Сергей Наливайко.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

На 2021 год исследования еще не окончены, но ученые уже отмечают рост популяции баклана в два раза, а черноголового хохотуна и чегравы — в два с половиной раза. В этом году кольцами отметили 129 птенцов — это помогает орнитологам получить информацию о сезонном размещении, миграции и месте зимовки птиц. Кроме того, ученые отмечают, что в прошлом году на островах было насчитано около трех тысяч гнезд, в этом же году уже наблюдается более пяти тысяч особей.

«Лебяжьи острова» — заповедная территория в Крыму, расположенная в Каркинитском заливе, на территории Раздольненского района. К заповеднику примыкает Каркинитский орнитологический заказник площадью 27 646 гектаров. Каркинитский залив, что в составе заповедника, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом. В состав заповедной территории включены шесть островов, вытянувшихся на восемь километров вдоль берегов Крыма с юго-запада на северо-восток. Острова от Крыма и друг от друга отделены мелководными проливами. Высота островов над уровнем моря не превышает одного-двух метров. Строго охраняемая часть островов занимает площадь 52 гектара.

Ранее ФАН рассказывал, какие заповедники есть в Крыму и в какие из них могут попасть туристы за определенную плату, а местные жители — с оформленным пропуском.