Социолог рассказала о предпочтениях крымчан на грядущих выборах депутатов Госдумы

Жители Крыма и Севастополя уже во второй раз примут участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоятся 17-19 сентября этого года. Первый раз они голосовали в 2016 году. Тогда, по мнению экспертов, на итоги голосования могли повлиять впечатления от событий 2014 года, когда полуостров стал частью России.

Теперь крымчане и севастопольцы будут уже голосовать за тех кандидатов, которые действительно сделали что-то полезное для региона. В связи с этим предвыборная гонка заставляет крымских кандидатов больше работать и чаще появляться на людях, передает корреспондент ФАН.

При этом, как считает социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева, у партии «Единая Россия» есть все шансы, чтобы набрать большинство в целом в РФ. И это вполне может произойти, поскольку об этом говорят все прогнозы политологов. По ее словам, другое дело — какую динамику удастся увидеть, будет она отрицательной или положительной, либо останется на том же уровне, который был в 2016 году.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Тогда результаты голосования в Крыму и Севастополе показали полную интеграцию регионов в электоральное пространство РФ. Об этом говорят сами данные. В данном случае о предстоящих выборах в Крыму и Севастополе можно сказать, что они пройдут с сохранением общероссийских тенденций, но уже без влияния фактора Крымской весны», — сказала Киселева, выступая в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Кроме того, как говорят специалисты, электоральные предпочтения крымчан и севастопольцев за последние пять лет практически не изменились, несмотря на то, что коммунисты начали более активно проявлять себя в регионе. При этом оппозиционные силы на полуострове не имеют какую-либо весомую поддержку, поскольку даже те люди, кто их поддерживает, могут не принять участие в голосовании на выборах.

Ранее украинские правозащитники испугались, что в Херсонской области смотрят российское ТВ. При этом в южной части Украины плохой мобильный интернет, что, как считают киевские пропагандисты, играет на руку России.