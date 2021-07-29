Массовой дракой в центре Симферополя заинтересовались в ФСБ

МВД по Республике Крым проводит проверку по факту массовой потасовки в Симферополе. Инцидент произошел в пятницу, 23 июля, но в социальные сети видеозапись попала только 29 июля. В деталях разбирался корреспондент ФАН.

На видеозаписи видно как, прибывшие на место сотрудники полиции разнимают участников потасовки. В тот момент, когда люди уже начали расходиться, один из мужчин исподтишка неожиданно ударил соперника по лицу, отчего тот упал без чувств. Сотрудники правопорядка задержали нападавшего на месте, однако его друзья попытались этому помешать. Один из товарищей задержанного оказался вооружен, поэтому правоохранителям пришлось предупредить его о возможности применения табельного оружия.

В описании к видео сказано, что конфликт якобы возник между двумя группами туристов из разных регионов России. Также утверждается, будто потерпевший сам виноват и первым нанес удар бутылкой от шампанского. Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, данным вопросом занимается не только МВД, но и Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Одновременно с публикацией потасовки в Симферополе в соцсети Крыма просочились кадры похожего инцидента в Феодосии. На этот раз конфликт возник между нетрезвым пассажиром автобуса. В ответ на просьбу кондуктора оплатить проезд пассажир разразился нецензурной бранью, вышел из автобуса и набросился на водителя с кулаками. В итоге все переросло в побоище с несколькими участниками, где все избивали одного человека.

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Ранее сообщалось, что крымчанин избил девушку из-за ее попытки разорвать с ним отношения, после чего его задержали сотрудники полиции. По версии следствия, девушка захотела расстаться с мужчиной и уйти. Подозреваемый разозлился и ударил возлюбленную, после чего ей потребовалась медицинская помощь.