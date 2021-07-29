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В Ялте открыли все пляжи для купания

  /   Обновлено: 29 июля 2021 14:37
Общество
В Ялте открыли все пляжи для купания
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 29 июля. Все пляжи, расположенные на территории Ялты, открыли для купания в четверг, 29 июля.

Пляжи были закрыты с 19 июля. Купание было запрещено из-за ухудшения погодных условий, в частности из-за обрушившегося на Ялту ливня. По состоянию на 28 июля, закрытыми оставались три пляжа в центре города. Об этом сообщила глава Ялты Янина Павленко.

В городе продолжают ликвидировать последствия мощного ливня, который накрыл Ялту с 17 по 18 июля. Из-за осадков оказались подтоплены некоторые здания, уничтожены клумбы, ограждения и пляжная инфраструктура. Полностью завершить работы планируют к 18 августа, сообщалось ранее.

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