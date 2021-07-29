Крымский боксер Глеб Бакши выиграл первый бой на Олимпиаде в Токио

Воспитанник симферопольской школы бокса, чемпион мира Глеб Бакши выиграл свой первый бой в рамках Олимпийских игр в Токио. В рамках 1/8 финала весовой категории до 75 кг крымчанин одержал победу над американским боксером Троем Исли.

На протяжении всего поединка Бакши работал в своем стиле: не переходил в открытую «драку», не открывался, старался не допускать ошибок. Большую часть точных ударов он нанес по корпусу соперника, тогда как американец старался работать «верхом».

«Глеб, конечно, старался работать очень аккуратно. У него это был первый бой на Олимпиаде, и ему важно было прочувствовать ринг, войти в бой. А у американца уже был поединок, и была победа. Поэтому, конечно, психологическое преимущество было у Исли. Но Глеб очень хорошо справился, настроился на бой, совладал с собой и смог работать спокойно», — сказал ФАН исполнительный директор Федерации бокса Крыма Александр Мощевитин.

В то же время Трой Исли несколько раз пытался использовать грязные приемы: захватывал руки соперника и дважды нанес удары после сигнала рефери об остановке боя.

«Бой был очень сложный. Американец все время старался «вязать», все время пытался психологически сломать Глеба своими якобы случайными ударами после сигнала. Да и физически Исли очень развит. Но в технике Глеб оказался сильнее. Именно этот фактор и оказался определяющим», — прокомментировал Александр Мощевитин.

vk.com / Федерация бокса России

По итогам трех раундов судейская коллегия раздельным решением отдала победу симферопольскому спортсмену. Одной из первых Глеба Бакши с победой поздравила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

«Глеб, сегодня весь Крым затаил дыхание и наблюдал за твоим выступлением. Конечно, уже сам факт выступления на Олимпийских играх — это большое достижение. Но мы, спортсмены, мы всегда хотим большего, мы всегда требуем от самих себя максимальных результатов. Поэтому, конечно, все ждали победы. Глеб, наша вера в тебя незыблема, и я верю, что наши поздравления и наше крымское «ура» долетят к тебе даже через полмира. Верим в тебя и в дальнейшие успехи!» — поделилась министр сообщением, которое отправила Глебу после его победы.

Следующий поединок Глеб Бакши проведет 1 августа. В четвертьфинале он сразится с Дареллом Вальсентом из Республики Гаити.

Ранее ФАН рассказывал, что атлетов из Украины и Белоруссии не допустили до Олимпиады в Токио из-за допинг-тестов. Как выяснилось, причиной отказа в допуске стали нарушения правил прохождения допинг-тестов во внесоревновательный период.