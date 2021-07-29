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Крымчанин избил возлюбленную за желание разорвать отношения
Происшествия
Крымчанин избил возлюбленную за желание разорвать отношения
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Севастополь, 29 июля. Стражи порядка задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в избиении своей 24-летней сожительницы, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

По версии следствия, девушка захотела разорвать отношения и уйти. Подозреваемый разозлился и ударил возлюбленную по руке, после чего ей потребовалась медицинская помощь.

После этого пострадавшая заявила о случившемся в полицию. Агрессора задержали по горячим следам, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне житель Рязанской области избил бывшую жену в подъезде. Он заявил, что они снова начали жить вместе, после чего женщина якобы украла у него деньги и пришла домой в компании незнакомца, сообщал сайт 360tv.ru.

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