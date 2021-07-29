Крымский боксер выступит сегодня на Олимпийских играх в Токио

Сегодня на Олимпийских играх в Токио выступает заслуженный мастер спорта России, 26-летний симферополец Глеб Бакши.

Крымский боксер является чемпионом мира по боксу среди любителей. На олимпийском ринге он будет соревноваться в весовой категории до 75 килограммов. Бакши выступит на стадии 1/8 финала в вечерней сессии 29 июля. Его соперником будет победитель поединка между белорусом Виталием Бондаренко и американцем Троем Исли. Бой начнется в 11:48 по Москве.

Болельщики всячески пытаются поддержать своего чемпиона, в том числе в социальных сетях.

«Олимпийское золото ждет тебя, Глеб! Тебе оно подвластно. Вперед к победе! С Богом!» — пишет в Instagram пользователь с никнеймом haladgi1950. «Глеб, успехов в нелегком деле! Держим кулаки за тебя!» — поддерживает m.dalaloyan.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что стрелок Виталина Бацарашкина принесла российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Девушка служит в рядах Росгвардии в Симферополе.

