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Крымский боксер выступит сегодня на Олимпийских играх в Токио
Спорт
Крымский боксер выступит сегодня на Олимпийских играх в Токио
vk.com  /  Федерация бокса России

Сегодня на Олимпийских играх в Токио выступает заслуженный мастер спорта России, 26-летний симферополец Глеб Бакши.

Крымский боксер является чемпионом мира по боксу среди любителей. На олимпийском ринге он будет соревноваться в весовой категории до 75 килограммов. Бакши выступит на стадии 1/8 финала в вечерней сессии 29 июля. Его соперником будет победитель поединка между белорусом Виталием Бондаренко и американцем Троем Исли. Бой начнется в 11:48 по Москве. 

Болельщики всячески пытаются поддержать своего чемпиона, в том числе в социальных сетях.

«Олимпийское золото ждет тебя, Глеб! Тебе оно подвластно. Вперед к победе! С Богом!» — пишет в Instagram пользователь с никнеймом haladgi1950.

«Глеб, успехов в нелегком деле! Держим кулаки за тебя!» — поддерживает m.dalaloyan.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что стрелок Виталина Бацарашкина принесла российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Девушка служит в рядах Росгвардии в Симферополе.
 

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олимпийские игры токио глеб бакши
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