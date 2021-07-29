Украинские правозащитники испугались, что в Херсонской области смотрят российское ТВ

На Украине обеспокоены ситуацией, которая происходит в Херсонской области, — на границе с Республикой Крым. Дело в том, что до жителей соседней страны доходит качественный сигнал со стороны полуострова, поэтому украинцы часто смотрят и слушают российские и крымские радио и телевидение.

При этом, как указывают представители так называемой Крымской правозащитной группы, базирующейся на Украине, во всех 19 населенных пунктах юга Херсонщины, где смотрят «враждебные» новости, к тому же еще плохой мобильный интернет. В организации уверены, что это сделано специально, чтобы воздействовать на украинцев, которые проживают рядом с Крымом, передает корреспондент ФАН.

mil.ru / пресс-служба министерства обороны РФ

Вместе с тем указывается, что якобы российские медиа используют «ненавистнические высказывания и психолингвистические манипуляции и другие средства влияния на сознание человека, что делает пророссийский контент влиятельным».

Однако всем очевидно, что ничего подобного нет, ведь выдумки украинских проплаченных «патриотов» уже никого не удивляют. А что касается разжигания межнациональной розни, то подобного никогда не допускалось в российских СМИ, чего нельзя сказать об украинских. В любом случае они это пытаются выдать за истину.

«Это реальная угроза национальной безопасности Украины. Украинское правительство должно развивать и срочно начать эффективную борьбу со значительным культурно-информационным влиянием Российской Федерации на Херсонщине», — говорится в тексте заявления группы.

wikipedia.org / Alx R / CC BY 3.0

При этом крымчане отнеслись к данной новости с юмором, честно признавшись, что на полуостров так же доходит сигнал и со стороны Украины, однако никто трагедии в этом не видит, кроме киевских пропагандистов.

«Со спутниковой тарелкой украинские телеканалы можно смотреть, наверное, с любой точки Крыма, но я лично не знаю таких мазохистов, которые выдержали бы просмотр происходящего там бреда в телевизоре. А в приграничных городах так вообще на обычную антенну ловят — у меня там тетка живет, постоянно жалуется на это. Пусть хотя бы кто-то на Украине смотрит нормальные телеканалы, в том числе образовательные, может быть, это им даже пойдет на пользу. Мне кажется, если там, за бугром, отключить российские телеканалы, так половина Херсонщины взбунтуется, и опять мы будем виноваты, понимаете? У них все устроено по такому принципу», — прокомментировал ситуацию житель Симферополя Андрей Авраменко.

По его словам, и крымчане, и в целом жители России всегда выступали за братские отношения с украинцами, но киевское правительство и его пропагандисты делают все возможное, чтобы рассорить народы между собой.

Напомним, ранее киевлянин рассказал, как за семь постмайданных лет изменилась Украина и похорошел Крым. В особенности житель Украины обратил внимание на преображение Севастополя, поскольку он является городом федерального значения.