Ялта утопает в автомобильных пробках: местный житель рассказал, в чем проблема

Ялта — один из излюбленных курортов среди туристов в Крыму, поэтому каждый год ее посещают миллионы отдыхающих, чтобы посмотреть на старинную архитектуру города, погулять по знаменитой набережной и посетить уютные поселки ЮБК. Это создает ряд проблем, особенно в летний период, поскольку многие приезжают на личных авто.

Курортная столица Крыма, к сожалению, не рассчитана на огромное количество автомобилей, из-за чего на въезде в Ялту часто образовываются километровые пробки. При этом бывает и такое, что стоит весь город, особенно в дневное время.

В Сети опубликовали очередное видео, которое наглядно демонстрирует ситуацию на дорогах еще на подъезде к городу со стороны Симферополя, передает корреспондент ФАН.

«Думаю, местные жители уже привыкли, что в летний сезон лучше на автомобиле никуда не выезжать, потому что и на работу можно опоздать, и никаких дел не сделать из-за пробок. Конечно, сравнивать происходящее здесь с тем, что происходит в Москве, нельзя, но ситуация все равно удручающая. Многие местные в основном ездят на мопедах, автобусах или ходят пешком, потому что город действительно маленький, разрешенных мест под парковку очень мало. Но ситуация такая, что туристы автомобили все равно оставляют под запрещающими знаками или паркуют вообще на тротуарах. Кому-то везет и его не штрафуют, другие же автомобили увозят на эвакуаторах. Мы постоянно утопаем в пробках, ничего нового», — прокомментировал видео Анатолий Марченко, житель Ялты.

Собеседник отметил, что местные жители неоднократно выносили на обсуждение вопрос о необходимости увеличения парковочных мест в городе и развития транспортной инфраструктуры в целом. Но во время огромного наплыва туристов транспорта, к сожалению, часто не хватает, поэтому многие люди вынуждены ездить в полностью набитых пассажирами автобусах.

Эксперты говорят, что это (забитость автобусов) один из факторов, почему люди выбирают передвигаться на личном транспорте, а не на общественном. При этом в Крыму и Севастополе с момента воссоединения с Россией постоянно строятся различные автомобильные развязки, которые уже значительно разгрузили часть полуострова.

Федеральное агентство новостей /

Для решения проблемы планируют построить новую объездную вокруг Ялты. Но ее уже называют «самой сложной дорогой в Южном федеральном округе», поскольку она должна будет идти через скалистую местность с сильными уклонами. Еще точно с проектом не определились, но радует то, что в ближайшем будущем в курортную столицу Крыма можно будет въехать без пробок на дорогах.

Ранее ФАН рассказывал, что дорога в объезд Алушты станет частью большого юго-восточного обхода Симферополя. Прорабатывается несколько вариантов, которые позволят убрать транзитный поток из центра курортного города.