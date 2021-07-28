Нелегальные таксисты перекрыли дорогу к аэропорту Симферополя

Въезд в аэропорт Симферополя сегодня утром был перекрыт личными автомобилями таксистов. Из-за этого образовался большой затор, людям пришлось около 30 минут стоять в большой пробке, а опаздывающим на рейс вместе с чемоданами идти к зданию аэропорта пешком.

«Подтверждаем образование затора на въезде в аэропорт Симферополя сегодня утром по независящим от аэропорта причинам», — подтвердили ФАН в пресс-службе аэропорта города.

Как стало известно ФАН, блокировка въезда была спланированной акцией местных таксистов, работающих нелегально. Нам удалось поговорить с одним из нелегальных перевозчиков. По его словам, в этой акции он участия не принимал, но понимает, почему его коллеги решились на этот шаг.

«Тариф, который официально установлен, не дает нам выйти из тени. Он очень низкий. Это для больших компаний, которые занимаются перевозками, выгодно. А для частного лица, который сам машину чинит, моет, все бумаги оформляет, это малодоходно», — прокомментировал водитель Юрий Петрец.

На данный момент для всех официальных такси, которые работают с пассажирами аэропорта, установлен один тариф для перевозки по Крыму. Например, доехать из аэропорта в Симферополь на машине класса «эконом» стоит 590 рублей, «комфорт» обойдется в 790 рублей. Доехать в Ялту эконом-классом — 1500 рублей, столько же и в Севастополь, в Алушту и в Евпаторию — 1190 рублей. По мнению таксистов, которые работают сами на себя, спрос на перевозки сейчас огромный и люди готовы платить гораздо больше.

«Я ведь не требую с пассажиров эти деньги. Они стоят, ждут свое такси и уже рады и три тысячи заплатить, и пять, лишь бы уехать. Пока такой тариф, нам вступать в официальные трудовые отношения невыгодно. Да, мы возим нелегально, по своим расценкам, но мы сразу о них говорим. Люди садятся в машину и платят. Непонятно, почему не поднять общий тариф, чтобы всем было хорошо», — добавил Юрий Петрец.

Пробка на данный момент уже отсутствует, водители-таксисты надеются, что крымские власти их услышат и вопрос будет проработан.

Ранее ФАН рассказывал, что в аэропорту крымской столицы экстренно сел самолет из Москвы, на борту которого было 165 человек.