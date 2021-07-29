Переехавший в Крым киевлянин рассказал горькую правду о военной мощи Украины

Переехавший спортсмен из Киева в Севастополь Максим Шихалиев продолжает раскрывать правду о российском Крыме и жизни в РФ. Комментируя празднование Дня ВМФ в городе-герое, он отметил, что за семь лет военная мощь России существенно выросла, о чем открыто говорят даже западные специалисты.

Однако этого нельзя сказать об украинской армии и ее флоте, который сегодня еще часто называют «надувным» и «москитным». Об этом Шихалиев рассказал на видео, опубликованном на его YouTube-канале, передает ФАН.

«Это купленные втридорога какие-то никому ненужные корабли и даже ледокол, правда, не понятно, куда на нем ходить, а в это время Россия строила свои корабли. Но строились не только военные корабли, вы можете посмотреть российскую промышленность, что она построила в последнее время. Там вы увидите немало гражданских судов, но и, конечно, военных кораблей последнего поколения, которые могут нести ракетное вооружение, самое современное и передовое на сегодняшний момент. И по оценкам тех же западных специалистов, Черноморский флот, если его усилить еще дополнительными какими-то возможностями, естественно, является самым сильным флотом в черноморском регионе», — сказал блогер.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

При этом Максим Шихалиев добавил, что западные военные эксперты сами признают, что мощь РФ в районе Крыма очень сильно увеличилась, причем абсолютно новыми системами, которые были построены за семь лет после воссоединения.

«В то же время Украина, сами понимаете, надеясь на определенные обещания, получила, как обычно, ничего. Но если, опять же, брать по справедливости, то всю инфраструктуру строил Советский Союз — это многие поколения советский людей. Естественно, Россия, как правопреемник, пользуется этой инфраструктурой и сейчас ее активно развивает. Но за последние семь лет на Украине, так скажем, многие прозрели, можно сказать, потому что ничего не показывают, что есть и как. То есть уже можно сравнить и примерно прикинуть, что, оказывается, что-то пошло не так. И дальше еще хуже «не так», поскольку и армия ослабевает, ну а гражданский сектор просто находится в плачевном состоянии, и этой осенью, в том же Киеве, вероятно, будет очень широкое протестное движение», — предположил он.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

И пока Россия развивала свою промышленную мощь, в том числе в военном секторе, Украина, наоборот, избавлялась от заводов по указке западных кураторов, хотя эти заводы могли строить корабли для той же России. Один из древнейших заводов в Николаевской области прекратил свое существование, и постепенно прекращают свое существование другие заводы, которые могли бы работать в кооперации, добавил блогер.

«Но украинское руководство пошло на поводу у сиюминутных своих интересов и, конечно, интересов кураторов. В итоге за семь лет вот эта разительная разница просто видна уже невооруженным глазом даже так называемым патриотам. Нам рассказывали некоторые товарищи в киевском государственном университете, что вот, Украина кормит Россию и Москву. Как видите, оказалось все совсем не так, и уже Кучма подтвердил в своем интервью, что «мы обманывали народ». Можно ли теперь восстановить это все? Сложно сказать, но я думаю, что можно», — уверен Шихалиев.

Pr Scr youtube.com / Тамир Шейх

По его словам, то, что 300 лет было вместе, вряд ли можно разломать за такой короткий срок. При этом он считает, что в коренных, экономических ценностях Украины должен произойти некий откат, поскольку есть взаимодействие с Россией, и финансовые возможности Китая — это то, что может помочь Украине вернуться в нормальное состояние.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымский парламентарий назвал неуместным предложение турецкого профессора по Крыму. Оно заключалось в том, что Москва и Анкара якобы могли бы договориться по крымскому вопросу, если бы в Кремле признали независимость Турецкой Республики Северного Кипра.