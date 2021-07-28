В крымское село Оленевка пришли блага цивилизации, которых ранее никогда не было

Село Оленевка, разместившееся на берегу Караджинской бухты и трех озер — Лиман, Большой Кипчак и Малый Кипчак, всегда было и остается жемчужиной юго-западного черноморского побережья. Несмотря на высокую востребованность места отдыха со стороны отдыхающих и туристов, местные жители из благ цивилизации пользовались только электричеством. Какие сегодня открываются перспективы для жителей села и гостей курортного района, выяснял корреспондент ФАН.

О новых проектах, реализуемых в Оленевке, рассказал ведущий инженер капитального строительства западного филиала «Инвестстрой» РК, руководитель проекта в селе Оленевка Степан Арутюнян.

«На сегодняшний день уже идет процесс передачи ресурсным организациям объекта газоснабжения протяженностью почти 24 километра и системы водоснабжения потребителей длиной 32 километра. В качестве источников водоснабжения реконструированы две скважины водозабора общим объемом 1800 кубических метров в сутки и заканчивается строительство третьего объекта — биологических очистных сооружений, которые в сутки смогут переработать 800 кубических метров жидких коммунальных отходов в сутки. Также будет сделан канализационный коллектор», — рассказал Арутюнян.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Он подчеркнул, что все проекты реализуются в первую очередь для комфортного проживания местного населения, улучшения экологии и защиты природных факторов от загрязнения, а также для увеличения туристической привлекательности.

Газораспределительная станция полностью готова к работе. Система газоснабжения разведена по улицам вдоль мест проживания. Стоимость проекта составляет 107 миллионов рублей. Подключение потребителей начнется в ближайшее время. Та же ситуация с водопроводной сетью. Как только будут оформлены все документы по приему на баланс обслуживающей организации, потребители будут иметь возможность подключения к централизованной подаче воды.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Что касается канализационной сети, то работы находятся в активной фазе, идет укладка канализационных сетей. О ходе работ рассказал заместитель директора подрядной организации, выполняющей работы по прокладке сети, Антон Кузьменков.

«Наша компания строит самотечную канализацию в селе Оленевка от потребителей к биологическим очистным сооружениям, расположенным за границами населенного пункта. Стоимость объекта — 139 миллионов. На сегодняшний день работы выполнены примерно на 20% и находятся в активной фазе. Общая протяженность канализационной сети — 15 километров, плановый срок завершения работ — к концу 2021 года», — сообщил Кузьменков.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Как он пояснил, в настоящее время жильцам домов приходится испытывать некоторые неудобства в связи с раскопками, но они идут навстречу, понимая важность работ. После монтажа и укладки канализационной сети будет произведен ремонт дорог. Антон Кузьменков также подчеркнул важность производимых работ для защиты чистоты уникальной крымской природы от загрязнений сточными водами.

«Это очень важный проект, который позволит уйти от септиков и выгребных ям, которые загрязняют окружающую среду», — дополнил представитель подрядчика.

Одним из важных объектов в решении вопроса стоков являются биологические очистные сооружения четвертого поколения, строительство которых в целом завершено уже на 70%. Очистка стоков на объекте будет производиться в несколько этапов до получения чистой воды. Самым главным является этап очистки при помощи специальных бактерий. Способ абсолютно экологичен, так как в данном случае не используются химические соединения, а очищенная вода не содержит вредных для природы примесей.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Степан Арутюнян отметил, что кроме камер очистки, емкостей для хранения и других технологических приспособлений предполагается круглосуточный контроль очищаемых стоков на всех этапах. Для этих целей полностью укомплектована лаборатория с круглосуточным режимом работы. Для будущего персонала также предусмотрены все необходимые условия, такие как душевые комнаты, места отдыха и приема пищи.

«Очистные сооружения в части технологического оборудования укомплектованы на 100%. В части технического присоединения и благоустройства территорий самой станции готовы на 70%. Если говорить о готовности всего комплекса, включая систему разводных коллекторов, то готовность на сегодня составляет 85%. Стоимость всего объекта по инвестиционному паспорту — 772 миллиона рублей», — уточнил руководитель.

Поскольку запуск объекта предусматривает введение технологии в несколько этапов, в том числе передачу объекта на баланс обслуживающей организации и выращивание необходимого количества бактериальной массы, то запуск в промышленную эксплуатацию запланирован на октябрь 2022 года.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Следует учесть, что в настоящее время жители села для бытовых нужд используют привозную воду стоимостью три рубля за литр. Жители села в беседах выражают благодарность за то, что наконец в их домах будет газ, вода и централизованная канализация. Этих элементов цивилизации многие ждали всю жизнь. И только с переходом Крыма в состав России это стало возможным.

Ранее ФАН рассказывал, что строительства очистных сооружений дождался и крымский город Саки. Работы над объектом было начаты еще в 2016 году по проекту ФЦП, в эксплуатацию сооружения введут до конца текущего года.