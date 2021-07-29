В Симферополе показали, как выглядит почти отреставрированная караимская кенасса

Реконструкция караимской кенассы в городе Симферополе находится на завершающей стадии: сейчас общестроительные работы окончены на 80%, закончить их планируют уже в ноябре этого года. ФАН побывал на объекте и проверил ход работ.

«Готовность общестроительных работ — 80%. Отделка сейчас в производстве. Изготавливается деревянная люстра, беседки, алтарь, перила и некоторые другие изделия по производству», — рассказал заместитель генерального директора подрядной организации «Научно-реставрационный центр» Максим Бакута.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Реконструкция ведется с 2016 года по Федерально-целевой программе и оценивается в 115 миллионов рублей.

«Это будет не только храм, здесь также будет находиться музей памяти Тамары Ормели, в котором можно будет познакомиться с культурой, историей, бытом караимского народа», — рассказала председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым» Наталья Кропотова.

Музей будет располагаться в цоколе, на первом этаже воссоздадут общий молельный зал, над ним — этаж для женщин, а также отдельный балкон для детей. Кропотова отметила, что в храме будут проходить традиционные богослужения, церемонии имянаречения и, как надеются крымские караимы, обряды венчания.

В целом караимы уверены, что создание на территории кенассы центра религии и культуры крымских караимов сделает это место интересным туристическим объектом, потому что в Симферополе до сегодняшнего дня не было полноценного центра, где можно было бы познакомиться с культурой этого народа.

«Наша цель — сохранить и попытаться возродить историко-культурное наследие нашего народа, в числе которого и архитектурные сооружения, входящие в перечень культурного наследия», — подчеркивает Кропотова.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о строящейся в Симферополе соборной мечети Джума-Джами. Стало известно, когда она наконец будет открыта и сколько средств уже вложено в ее создание.