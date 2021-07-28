Историк озвучил интересные подробности о крещении Руси

День крещения Руси православные христиане отмечают сегодня, 28 июля. Центром веры, колыбелью христианства по праву считается Херсонес Таврический в Севастополе. Именно здесь, по преданию, крестился князь Владимир. Со всей страны сюда съезжаются паломники, чтобы поклониться этим местам и представить, как все было в конце Х века.

«Мы ходим по древним камням Херсонеса и будто бы вспоминаем: вот то самое место, где была купель Владимира, здесь он трижды окунулся под молитвы священников и вышел из воды уже совсем другим человеком. Он стал править страной как праведный и мудрый государь, в чем ему помогли новоприобретенная вера и знания. Мы как его потомки здесь чувствуем особую духовную преемственность», — поделилась с ФАН паломница Иванна из Екатеринбурга.

Сегодня в честь престольного праздника в Свято-Владимирском соборе Херсонеса состоялось всенощное бдение. Перед литургией прошел небольшой крестный ход от памятника князю Владимиру до собора на территории Херсонеса, который сопровождали байкеры.

По данным пресс-службы Севастопольского благочиния, во время богослужения для поклонения в центр собора были вынесены мощи святого равноапостольного князя Владимира.

«Мы не знаем очень многих деталей этой истории. Один из главных источников, на который опираются сегодня ученые при описании этих событий, — это «Повесть временных лет». Согласно повести, князь Владимир до крещения вел достаточно распутную жизнь и даже ослеп от блуда. В основе принятия решения в строну православной веры был брак с византийской принцессой Анной, которая как раз была христианкой. Этот союз во многом был политическим и сильно укрепил позиции Руси на международной арене», — рассказал ФАН историк Артур Зайлияев.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Он подчеркнул, что сегодня ученые сомневаются даже в точной дате крещения князя Владимира. Предположительно, оно состоялось поздним летом или ранней осенью 988 года.

«Если посмотреть в целом, то распространение христианкой веры в конце X века было достаточно мощным. Безусловно, и на Руси к тому моменту были христиане, но крещение Владимира придало этому явлению массовости. Нужно понимать, что процесс не был скорым. Да, Владимир принимает христианство, затем происходит массовое крещение на Днепре, но все равно переход от язычника к христианину среди народа не был мгновенным, а занял несколько лет», — добавил Артур Зайлияев.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

В дальнейшем выбранное Владимиром православие определило вектор развития древнерусской культуры, за основу которой были приняты духовные ценности византийской цивилизации. Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров. Там создавались епархии. Единая вера объединила русские земли, повлияла на развитие.

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