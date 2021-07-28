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Уникальную технологию на очистных сооружениях начнут применять в крымских Саках
Общество
Уникальную технологию на очистных сооружениях начнут применять в крымских Саках
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Шестова

Сакские очистные сооружения, строительство которых было начато еще в 2016 году по проекту ФЦП, будут запущены уже до конца текущего года. Первая очередь на производственную мощность в 15 тыс. кубометров стоков будет готова 1 декабря 2021 года.

Первый генеральный подрядчик, компания «Биотехпрогресс», не справился с реализацией проекта. Муниципальный заказчик в лице администрации города Саки расторг контракт с подрядчиком в 2019 году. Главный специалист ГКУ РК «Инвестстрой РК западный филиал» Александр Саляев в интервью ФАН уточнил некоторые особенности проекта.

«Реализуемая по проекту технология для Крыма является уникальной. В отличие от всех предыдущих решений, в рамках этого проекта будут производиться, кроме стандартных этапов очистки, еще и биологическая очистка при помощи аэрации и специальных бактерий. Также из иловых масс будут удаляться излишки жидкости, а испарения, образующиеся в технологическом процессе, будут проходить через систему фильтров. Подогретый чистый воздух используют для отопления производственных и административных помещений. Таким образом, система очистки стоков полностью самодостаточна и не требует дополнительных сторонних источников энергии», — сообщил Саляев.

Уникальную технологию на очистных сооружениях начнут применять в крымских Саках
Федеральное агентство новостей  / Ирина Шестова

Проектом предусмотрено две очереди строительства пропускной способностью 15 тыс. и 10 тыс. метров кубических стоков в сутки соответственно. Сооружения смогут очищать все стоки города Саки и ближайших населенных пунктов. В Саках образовывается порядка 10-12 тыс. кубометров стоков ежесуточно. То есть проект рассчитан на долгие годы эксплуатации и увеличение количества потребителей практически в два раза.

Начальная стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей. На первую очередь будет израсходовано 1,32 млрд рублей. С учетом того, что стоимость первоначального проекта рассчитывалась по ценам 2016 года, завершение второй очереди потребует дополнительных средств. По словам Александра Саляева, этот вопрос в настоящее время прорабатывается в положительном ключе.

Уникальную технологию на очистных сооружениях начнут применять в крымских Саках
Федеральное агентство новостей  / Ирина Шестова

Как рассказал руководитель проекта Эрнесто Перес, в строящихся очистных сооружениях будет четыре этапа очистки: механическая, биологическая, доочистка и обеззараживание. Далее очищенные сточные воды будут сбрасываться в море. Из приемной камеры стоки, прошедшие механическую очистку, подаются на биоочистку, потом стоки возвращаются в производственное здание для дополнительной очистки и обеззараживание перед сбросом.

«Сейчас ведутся отделочные работы, устанавливается система вентиляции и некоторые другие виды завершающих работ. После окончания пуско-наладочных работ и запуска первой очереди начнется строительство второй очереди, в том числе демонтаж существующих, физически и морально устаревших, но пока еще действующих, очистных», — дополнил специалист.

Уникальную технологию на очистных сооружениях начнут применять в крымских Саках
Федеральное агентство новостей  / Ирина Шестова

Запуск очистных сооружений на производственную мощность даст возможность значительно улучшить экологию города, озера Чокрак и морской акватории Черного моря за счет нивелирования антропогенной нагрузки от канализационных стоков.

Ранее ФАН рассказывал, что доступ к морю в Феодосии перекрыли огромной трубой. Как выяснилось, там проходят ремонтные работы в рамках ФЦП по реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС).

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