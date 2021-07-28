Пассажирский поезд в Крыму раздавил автомобиль на ж/д переезде — появилось видео

В поселке городского типа Октябрьское в Крыму поезд раздавил автомобиль ВАЗ-211440 на железнодорожном переезде. Видео последствий столкновения поезда и машины было опубликовано в Сети. На кадрах можно увидеть, как две девушки — предположительно, знакомые водителя — пытаются найти и достать вещи, которые остались в авто после происшествия.

По данным пресс-службы МВД Республики Крым, авария произошла примерно в 06:45 по местному времени, когда автомобиль выехал на регулируемый переезд во время запрещающего сигнала светофора. Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь. Сам водитель авто был доставлен в больницу с травмами, в ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, передает ФАН.

«Самое главное, что живой», — говорит мужчина за кадром.

Вместе с тем пользователи Сети предположили, что автомобиль мог случайно заглохнуть на ж/д переезде, что и могло привести к аварии. Другие же отмечают, что жизнь человека всегда важнее «какой-то железяки».

«Автомобиль весь всмятку, сильно его потрепало. Это же насколько был сильный удар, что его так далеко унесло в сторону, ужас!» — написал пользователь LizaZa.

Пресс-служба МВД по РК /

Комментаторы желают пострадавшим сил и здоровья, а также обращаются ко всем автолюбителям с просьбой всегда быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, поскольку в таком случае шансы попасть в ДТП минимальные.

Ранее ФАН сообщал, что крымские водители и туристы придумали хитрый план, как не платить за парковку. Для этого они начали активно использовать новый способ «ношения» медицинских масок, прикрывая номера автомобилей.