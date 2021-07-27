Туристический поток в Крым вырос за полгода на 40%

Симферополь, 27 июля. Путешественников в Крым за последние полгода стало намного больше, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Причину в увеличении турпотока Горин видит в появлении ограничений на въезд для туристов в Краснодарском крае. Там было отмечено сокращение числа бронирований и аннуляции туров. И виной тому не высокие цены, а возникшие сложности с въездом на территорию края.

На фоне этого количество приехавших в Крым резко возросло и достигло за шесть месяцев четырех миллионов человек. Сейчас ограничения в Краснодарском крае смягчили, после 1 августа туда можно будет приехать не только привитым, но и переболевшим коронавирусом туристам с положительным ПЦР-тестом.

Жители Украины по-прежнему предпочитают ездить на отдых в Крым. Несмотря на сложности с пересечением границы, украинцы стремятся попасть на полуостров.