Крымчанин рассказал, как относится к перспективе потерять украинское гражданство

В Верховную раду Украины был внесен законопроект, согласно которому граждане Украины, добровольно принявшие гражданство Российской Федерации, автоматически лишаются украинского гражданства. Корреспондент ФАН пообщался с членом крымской коллегии адвокатов Анной Черкасовой, чтобы выяснить, чревато ли какими-либо последствиями для жителей крымского полуострова принятие данного законопроекта.

По мнению Черкасовой, этот законопроект является чистым популизмом, потому что, во-первых, это еще не закон, а во-вторых, он пока не принят. Процедура данных действий тоже неясна. Сами же крымчане не питают иллюзий относительно этого законопроекта и готовятся к очередному враждебному шагу со стороны украинских властей.

«Я уверен, что они примут этот законопроект и начнут массово лишать крымчан украинского гражданства. Тем самым вобьют еще один гвоздь в крышку гроба отношений между Россией и Украиной и лишний раз убедят крымчан в правильности их выбора в 2014 году», — отмечает крымский общественник Игорь Затулин.

Он напомнил, что самого президента Украины Владимира Зеленского и большую часть правительства Украины также смело могут лишить украинского гражданства, потому что каждый из них кроме украинского имеет по одному, а то и более паспортов других государств.

Одним из вопросов, беспокоящих крымчан, остается возможность путешествовать по украинскому загранпаспорту. Ведь если они лишатся украинского гражданства, то, скорее всего, и права пользоваться загранпаспортом, и, соответственно, украинский безвиз для них тоже останется недоступным.

Ранее ФАН рассказывал историю одессита, которого насильно мобилизовали в зону боевых действий в Донбассе. Он рассказал, как командиры обманом вынуждают новобранцев стрелять по мирным кварталам Донецка, чтобы сделать их соучастниками военных преступлений и исключить дезертирство в ряды ополчения.