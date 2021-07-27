Самолет с 165 пассажирами на борту готовится совершить аварийную посадку в Симферополе

Симферополь, 27 июля. Экипаж воздушного судна готовится к экстренной посадке в Международном аэропорту Симферополь имени И. К. Айвазовского.

По предварительным данным, пилот самолета принял решение экстренно садится из-за неполадок в двигателе. У пассажирского Boeing возникла вибрация в одном из двигателей. Борт выполняет рейс из Якутии в Крым, сообщает РИА Новости.

Накануне пассажиры самолета, совершившего экстренную посадку в Домодедово, улетели в Анталью запасным бортом. Причиной аварийной посадки лайнера стал сработавший сигнал о неисправности одного из двигателей.