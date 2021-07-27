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В Симферополе пройдет служебное расследование из-за корпоратива в администрации
Общество
В Симферополе пройдет служебное расследование из-за корпоратива в администрации
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В Крыму разгорелся скандал из-за просочившихся в Сеть снимков с корпоратива в администрации Симферополя. На снимках сотрудники в середине рабочего дня устроили небольшую вечеринку в честь дня рождения руководителя департамента развития экономического потенциала Оксаны Чубко.

Сами фотографии появились на странице именинницы, которые, как узнал ФАН, она вскоре удалила, поскольку последняя запись уже датируется 24 апреля. Ситуацию журналистам прокомментировал глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

«До нас дошла эта информация. К сожалению, не всегда можно контролировать поведение сотрудников. Я принял решение провести служебное расследование, чтобы узнать, как и зачем было организовано такое мероприятие», — рассказал Валентин Демидов.

В Симферополе пройдет служебное расследование из-за корпоратива в администрации
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Он также выразил слова благодарности тем гражданам, кто акцентировал на этом внимание. Ведь в период пандемии недопустимо проводить и организовывать такие мероприятия. Глава администрации пообещал, что по итогам расследования будут приняты соответствующие меры.

Корреспонденту ФАН ситуацию прокомментировал также председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

«Я всегда был против подобного рода мероприятий. Для того есть другое время, есть выходные дни. Эта пагубная привычка появилась в постсоветское время — при Мешкове (первый и единственный президент Республики Крым. — Прим. ФАН). Я думаю, Демидов должен на такое проявление служебной безответственности ответить жесткими административными мерами», — пояснил Форманчук.

Ранее ФАН публиковал мнение москвича, оценившего изменения в Крыму, произошедшие с 2014 года. Его приятно порадовали уровень медицинского обслуживания в местных санаториях и прекрасная душевная атмосфера.

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крым симферополь демидов чубко
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