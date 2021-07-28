Историю ВОВ в новом свете могут раскрыть находки из Аджимушкайских каменоломен Крыма

Уже 50 лет ведутся раскопки Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Ежегодно сюда съезжаются десятки поисковиков-добровольцев со всех уголков России и даже ближайших государств, чтобы разгадать тайны защитников Аджимушкая. Экспедиция проходит при поддержке Министерства обороны РФ — накануне сюда прибыл отдельный специальный 90-й батальон, который уже несколько лет принимает участие в поисковых работах.

«Это необычная экспедиция, она уникальная. Ни в одном субъекте Российской Федерации, ни в одном сопредельном государстве наших стран СНГ никогда не проводилась такая экспедиция. Она интересна тем, что все результаты этой экспедиции анализируются, издаются. Для нас важна любая информация: и отдельные находки, и отдельные имена, и фрагменты писем. Это связано с тем, что многие защитники Аджимушкая до сих пор числятся пропавшими без вести», — отметила ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Она также сообщила, что несмотря на то, что раскопки ведутся уже 50-й сезон, Аджимушкайские каменоломни хранят еще очень много тайн, среди которых в том числе газодымные шашки и системы газодымных баллонов и кассетные бомбы малого формата — эти находки позволяют представить историю Великой Отечественной войны в новом свете. Поэтому Цунаева убеждена, что даже если им удастся найти сейф с документами, ради которого и начались раскопки каменоломен, поисковики продолжат свою работу в новых экспедициях, чтобы узнать, как все происходило на самом деле.

Кроме того, в этом году в рамках проекта «Без срока давности» поисковики-добровольцы работают в 37 субъектах Российской Федерации, на территории которых будет проведено более двух тысяч экспедиций.

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