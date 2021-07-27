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В Севастополе автомобиль чуть не рухнул с обрыва, чудом застряв на склоне
Происшествия
В Севастополе автомобиль чуть не рухнул с обрыва, чудом застряв на склоне
57.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Орловской области

Севастополь, 27 июля. В Севастополе на обрыве над Южной бухтой застрял автомобиль. Водитель объясняет это тем, что разъезжался со встречной машиной на узком участке придомовой территории, сдавал назад по уклону и тормоза не справились. Машина укатилась вниз, где ее остановил бордюр — только благодаря этому автомобиль не укатился в море, а водитель остался цел.

Мужчина, который записал видео с места ЧП, отмечает, что случай не страховой, а МЧС, по словам водителя, достать авто со склона не может. Также автор видео задается вопросом: неужели эту машину постигнет та же участь, что и автомобиль, который укатился в 2020 году с обрыва на мысе Фиолент и который не убрали до сих пор? 

«Оставить ее как памятник глупости с предупреждающим знаком: «Вот, что будет, если…» — предлагает в комментариях Александра Юдина.

Ранее ФАН рассказывал, что крымские автолюбители и туристы придумали, как избежать штрафов за парковку в неположенном месте. Теперь они используют медицинские маски далеко не по назначению.

 

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