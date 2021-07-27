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Крымстат сообщил, когда нормализуются цены на популярные продукты в Крыму
Общество
Крымстат сообщил, когда нормализуются цены на популярные продукты в Крыму
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Наталья Алешина

Крымстат подтвердил снижение цен на борщевой набор за последние несколько дней. Об этом корреспонденту ФАН сообщила заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым Наталья Григорь.

«Мы сейчас ведем еженедельное наблюдение [за ценами] и видим, что идет снижение цен на картофель, на капусту, на лук. То есть на так называемый борщевой набор. Картофель, например, на 12% за неделю [подешевел]. Капуста на 2%, лук на 10%. Морковь до 25%. Некоторое снижение по огурцам — на 6%. А вот помидоры остались на том же уровне», — пояснила Григорь.

Она подчеркнула, что снижение цен связано с ежегодными сезонными колебаниями, в ходе которых стоимость молодых овощей и фруктов в начале сезона растет, а затем постепенно снижается. По ее словам, к началу-середине осени Крымстат ожидает нормализации цен на продукты питания до среднего уровня.

Также о стабилизации цен на продукты борщевого набора в Крыму заявляют в минсельхозе РК.

«В этом году в Крыму планируется собрать порядка 150 тысяч тонн овощей. На сегодня собрано более 14 тысяч тонн. Благодаря тому, что сейчас в самом разгаре сбор урожая ранних и среднеспелых овощей, которые сразу поступают в реализацию, цены идут на спад. На сегодня, согласно оптово-отпускным ценам на овощи, картофель реализуется по цене 25 рублей за килограмм, морковь — 23 рубля, капуста — 18 рублей, лук репчатый — 19,3 рубля, свекла столовая — 18 рублей», — говорит министр Андрей Рюмшин.

В Крыму отметили снижение цен на продукты
Пресс-служба Крымстата  / 

В то же время, по мнению экономиста Александра Роджерса, аномальный рост цен на овощи, в том числе на морковь, в России за этот год  был обусловлен истощением собственных прошлогодних запасов, что вынудило торговые сети закупать частично овощи за рубежом.

Ранее эксперт сообщил ФАН, почему вице-премьер Крыма Евгений Кабанов отказался идти в Госдуму. По словам политолога, причины этого в том, что в качестве приоритетных задач крымской власти определена реализация ФЦП, в которой тот и работает.

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