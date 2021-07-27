Власти Ялты планируют украсить город яркими граффити.

В Ялте работают над воплощением новых идей крымского художника Владислава Подопригоры. Работы его художественной студии DISLAV уже более десяти лет украшают города Крыма и вызывают восторг у жителей и гостей полуострова.

«Есть идея поработать как минимум еще на трех локациях: это стены автовокзала, напротив 12 школы, а также бывшего кинотеатра «Спартак». Объекты не муниципальные. Надеюсь, собственники не будут против. Лично меня покорили детки с арбузами! Очень позитивно и передает атмосферу счастья», — поделилась глава Ялты Янина Павленко.

www.facebook.com / Янина Павленко

Идея украсить город подобным образом вызвала бурное обсуждение в Сети. Кто-то высказался за, кто-то — против. Некоторые даже предлагают свои идеи: например, нарисовать своеобразный символ города — пса Мухтара, который вместе с хозяином поет на набережной по вечерам. О нем ФАН рассказывал ранее.

«Очень крутая идея! Особенно рисунок, где дети ныряют. С девушками и котиками — как-то не о Ялте, что ли, банально и избито. Было бы здорово сделать их все в одной тематике и одном стиле», — комментирует Мария Павловна.

«Мне очень нравятся работы этого молодого талантливого мастера. Думаю, это позитив для города и настроения людей», — считает Вера Кашкарева.

www.facebook.com / Янина Павленко

«Прошу, не надо. Не надо. Я вам как художник говорю. Просто сохраните архитектуру города, сделайте дороги, поставьте урны, обеспечьте транспортом. Будьте как хозяйка на кухне, у которой не спрятан мусор по ящикам. Не надо граффити в Ялте. Ялта — она белая, с колоннами. Зеленая и чистая. С дорогами и добрая. Не надо вот этого всего отвлекающего», — призывает Ольга Ларионова.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, что Владислав Подопригора и его художественная студия превратили в потрясающий арт-объект стену и подземный переход у санатория «Узбекистан».