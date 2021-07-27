Эксперт: Крым может стать идеальной площадкой для реабилитации после COVID-19

Крымские курорты уже перешагнули экватор лета, соответственно, и туристического сезона, который в этом году, как обещают эксперты, будет длиться минимум до конца сентября. Вместе с тем специалисты сравнивают нынешний курортный сезон с американскими горками, потому что в этом году были как серьезные взлеты, так и падения. Все дело в мощных ливнях в конце июля, которые привели к подтоплениям части регионов республики.

Сейчас вновь все идет на подъем, но при этом отельеры переживают, что Крым могут закрыть для туристов из-за риска распространения коронавируса на полуострове. Вместе с тем председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей отметил, что сегодня на туристическом рынке происходит следующее: люди перестали бронировать путевки с глубиной в несколько месяцев, сейчас этот показатель составляет от одной до двух недель, передает ФАН.

«Я, как и все туристическое сообщество, заинтересован, чтобы рамки курортного сезона расширялись, то есть чтобы нагружались наши осень, зима, весна и перераспределялся туристический поток — это важно. У нас сейчас появился уникальный шанс, мы должны просто вспомнить, что Крым — здравница, что он всегда был всесоюзной здравницей. Сейчас мы можем стать всероссийской здравницей, поддерживая этот тренд. Мы можем предложить полуостров как постковидную площадку для реабилитации. У нас уже давным-давно разработаны все программы, и не зря у нас туберкулезные санатории были сосредоточены на Южном берегу Крыма. Нам надо просто об этом вспомнить, не надо здесь ничего придумывать», — заявил эксперт в эфире ток-шоу «На грани».

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

При этом Сергей Маковей считает, что открытие Турции стало «спасательным кругом» для Крыма, поскольку рекреационная нагрузка на инфраструктуру полуострова была очень высокой, особенно в мае и июне, когда шел самый разгар сезона, в том числе из-за действия программы кешбэка.

По сути, открытие заграничных курортов помогло стабилизировать ситуацию на полуострове, потому что машин и отдыхающих было настолько много, что в маленьких курортных городах почти постоянно были автомобильные пробки. Эксперты уверены, что в случае превращения полуострова в полноценный круглогодичный курорт, количество отдыхающих будет более правильно распределено на весь год. Тем более в Крыму очень мягкий климат, в том числе зимой: в прошедшие предновогодние праздники температура воздуха составляла порядка 15 градусов по Цельсию.

Ранее ФАН рассказывал, что москвичи поделились впечатлениями от отдыха в Крыму. Туристы отметили, что полуостров сильно преобразился после 2014 года, когда республика вернулась в состав Российской Федерации.