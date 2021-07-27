Вандал разрисовал горгулью в Ливадийском дворце в Ялте

Ялта, 27 июля. Неизвестный разрисовал статую горгульи в Ливадийском дворце. Она входит в состав особо ценных объектов культурного наследия.

Сотрудники полиции задержали 33-летнего подозреваемого в порче имущества на территории Ялты. Выяснилось, что обвиняемый разрисовал архитектурный объект при помощи баллончика с краской, потому что ему не нравилась композиция «Колодец с горгульей». Вандал признался, что хотел придать горгулье изюминку.

Злоумышленник признал уже написал явку с повинной. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

Вандалы нарисовали герб Украины напротив Памятника затопленным кораблям в Севастополе. Фотография попала в соцсети и вызвала неоднозначную реакцию.